قاذفات B-52
قاذفات B-52
الهدهد

بقاذفات “B-52”.. أمريكا توجه رسالة خطيرة لإيران ورائحة الحرب تلوح في منطقة الخليج

كتب وطن
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في خطوة وصفت بأنها رسالة إلى ، نشرت قاذفات “B-52” في الشرق الأوسط، أمس السبت، وذلك في إطار التقارير الصحفية التي تتحدث عن إمكانية شن وإسرائيل عملية عسكرية ضد طهران وبرنامجها النووي.

وقالت القيادة المركزية، في بيان صحفي، إن أطقم قاذفات “B-52” بالقوة الجوية أنجزت مهمة الانتشار في مهلة قصيرة من أجل ردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها، مبينةً أن هذه المهمة تساعد أطقم القاذفات في التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف التحكم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تداول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي طلب، خلال اجتماع مع كبار مساعديه للأمن القومي، خيارات لمهاجمة إيران.

ووفقاً لهذه التقارير فإن ترامب سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم ثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

وفي وقت سابق، حذّر النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة من اندلاع حرب على إيران قريباً تعيد جزيرة العرب الى “عصر الحمير”.

وقال “الدويلة” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن“: أخشى ان الحرب ستندلع قريبا وهذا سيعرض إيران لدمار كبير وسترد إيران على اي دولة تشارك فيها برد قاسي ومدمر”.

وأضاف أنّ “تدمير مصافي البترول ومحطات الطاقة ومخازن النفط وموانئ التصدير ومستودعات الغاز والمياه سيعيد جزيرة العرب الى عصر الحمير وستغادر امريكا المنطقة ونحن سنقاطع اللبنه التركية للابد”.

وتوقع “الدويلة” أن توجّه ضربة للمنشآت النووية الايرانية قبل رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى بدء معادلة جديد في الشرق الاوسط تنتهي فيها نظرية تفوق الاعتبارات الامنية لإسرائيل.

وقال إنّ إسرائيل تحاول اقناع دول في لتحمل تكاليف اي حرب تشنها ضد منشآت إيران، معتبراً أن هذا “جر المنطقة لصراع لا ناقة لنا فيه ولا تيس”.

وأكد “الدويلة” عدم قبول أي اعتداء ايراني على اي دولة خليجية، وقال: “مصيرنا في هذه الحاله واحد ولكن لا ينبغي لنا ان نشارك في اي حرب تبدأها اسرائيل وبعض دول الخليج ضد إيران فالحرب ليست لعب عيال”.

ولفت إلى أنّ قرار شن الحرب لن تشارك فيه الكويت لانه مخالف لدستورها و مصالحها العليا والشعب الكويتي يرفض الدفاع عن اسرائيل.

وأكمل يقول: “ليس لنا مصالح مشتركة مع اسرائيل ونحن نخوض معارك سياسيه ضد ايران كلما تعرضت مصالحنا اومصالح العرب للخطر بسبب السياسات الايرانيه وهذا يحدث يوميا بين دول العالم فليس كل خلاف سياسي يؤدي للحرب بين الدول فنحن نخوض معارك سياسيه مع ايران في نفس الوقت الذي تربطنا بها مصالح اخرى والعقل زين”.

وطائرات “B-52” هي قاذفات أمريكية استراتيجية بعيدة المدى، دون سرعة الصوت، وتعمل بالطاقة النفاثة، قادرة على حمل ما يصل إلى 70 ألف رطل من الأسلحة، ولديها نطاق قتالي نموذجي يبلغ أكثر من 8800 ميل من دون الحاجة للتزود بالوقود الجوي.

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