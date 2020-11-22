بقاذفات “B-52”.. أمريكا توجه رسالة خطيرة لإيران ورائحة الحرب تلوح في منطقة الخليج

في خطوة وصفت بأنها رسالة إلى إيران، نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قاذفات “B-52” في الشرق الأوسط، أمس السبت، وذلك في إطار التقارير الصحفية التي تتحدث عن إمكانية شن أمريكا وإسرائيل عملية عسكرية ضد طهران وبرنامجها النووي.

وقالت القيادة المركزية، في بيان صحفي، إن أطقم قاذفات “B-52” بالقوة الجوية أنجزت مهمة الانتشار في مهلة قصيرة من أجل ردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها، مبينةً أن هذه المهمة تساعد أطقم القاذفات في التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف التحكم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تداول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب، خلال اجتماع مع كبار مساعديه للأمن القومي، خيارات لمهاجمة إيران.

ووفقاً لهذه التقارير فإن ترامب سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم ثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

وفي وقت سابق، حذّر النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة من اندلاع حرب على إيران قريباً تعيد جزيرة العرب الى “عصر الحمير”.

وقال “الدويلة” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن“: أخشى ان الحرب ستندلع قريبا وهذا سيعرض إيران لدمار كبير وسترد إيران على اي دولة تشارك فيها برد قاسي ومدمر”.

وأضاف أنّ “تدمير مصافي البترول ومحطات الطاقة ومخازن النفط وموانئ التصدير ومستودعات الغاز والمياه سيعيد جزيرة العرب الى عصر الحمير وستغادر امريكا المنطقة ونحن سنقاطع اللبنه التركية للابد”.

اخشى ان الحرب ستندلع قريبا وهذا سيعرض ايران لدمار كبير وسترد ايران على اي دولة تشارك فيها برد قاسي ومدمر فتدمير مصافي البترول ومحطات الطاقة ومخازن النفط وموانئ التصدير ومستودعات الغاز والمياه سيعيد جزيرة العرب الى عصر الحمير وستغادر امريكا المنطقة ونحن سنقاطع اللبنه التركية للابد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وتوقع “الدويلة” أن توجّه اسرائيل ضربة للمنشآت النووية الايرانية قبل رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى بدء معادلة جديد في الشرق الاوسط تنتهي فيها نظرية تفوق الاعتبارات الامنية لإسرائيل.

تقترب ولاية ترامب من الزوال ولا يبقى الا وجه الله العظيم و مع زوال كابوس ترامب ستقترب ايران من تفجيرها النووي و تبدأ معادلة جديد في الشرق الاوسط تنتهي فيها نظرية تفوق الاعتبارات الامنيه لاسرائيل و لذلك اعتقد جازما بأن اسرائيل ستوجه ضربة للمنشآت النووية الايرانية قبل رحيل ترامب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وقال إنّ إسرائيل تحاول اقناع دول في الخليج لتحمل تكاليف اي حرب تشنها ضد منشآت إيران، معتبراً أن هذا “جر المنطقة لصراع لا ناقة لنا فيه ولا تيس”.

لم يتبقى كثير من الوقت حتى تجد اسرائيل نفسها امام موقف استراتيجي خطير إما ان تخوض حرب ضد المنشآت النووية الايرانية او تسلم بقدرة ايران النووية لذلك هي تحاول اقناع دول في الخليج لتحمل تكاليف اي حرب تشنها اسرائيل ضد منشآت ايران وهذا جر المنطقة لصراع لا ناقة لنا فيه ولا تيس — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وأكد “الدويلة” عدم قبول أي اعتداء ايراني على اي دولة خليجية، وقال: “مصيرنا في هذه الحاله واحد ولكن لا ينبغي لنا ان نشارك في اي حرب تبدأها اسرائيل وبعض دول الخليج ضد إيران فالحرب ليست لعب عيال”.

ولفت إلى أنّ قرار شن الحرب لن تشارك فيه الكويت لانه مخالف لدستورها و مصالحها العليا والشعب الكويتي يرفض الدفاع عن اسرائيل.

لن نقبل ان تعتدي ايران على اي دولة خليجية و مصيرنا في هذه الحاله واحد ولكن لا ينبغي لنا ان نشارك في اي حرب تبدأها اسرائيل و بعض دول الخليج ضد ايران فالحرب ليست لعب عيال وقرار شن الحرب لن تشارك فيه الكويت لانه مخالف لدستورها و مصالحها العليا والشعب الكويتي يرفض الدفاع عن اسرائيل — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وأكمل يقول: “ليس لنا مصالح مشتركة مع اسرائيل ونحن نخوض معارك سياسيه ضد ايران كلما تعرضت مصالحنا اومصالح العرب للخطر بسبب السياسات الايرانيه وهذا يحدث يوميا بين دول العالم فليس كل خلاف سياسي يؤدي للحرب بين الدول فنحن نخوض معارك سياسيه مع ايران في نفس الوقت الذي تربطنا بها مصالح اخرى والعقل زين”.

ليس لنا مصالح مشتركة مع اسرائيل ونحن نخوض معارك سياسيه ضد ايران كلما تعرضت مصالحنا اومصالح العرب للخطر بسبب السياسات الايرانيه وهذا يحدث يوميا بين دول العالم فليس كل خلاف سياسي يؤدي للحرب بين الدول فنحن نخوض معارك سياسيه مع ايران في نفس الوقت الذي تربطنا بها مصالح اخرى والعقل زين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وطائرات “B-52” هي قاذفات أمريكية استراتيجية بعيدة المدى، دون سرعة الصوت، وتعمل بالطاقة النفاثة، قادرة على حمل ما يصل إلى 70 ألف رطل من الأسلحة، ولديها نطاق قتالي نموذجي يبلغ أكثر من 8800 ميل من دون الحاجة للتزود بالوقود الجوي.