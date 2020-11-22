بعد تحول “جاتي” لإعصار من الدرجة الأولى.. أرصاد عُمان تصدر بيانا بشأن آخر تطورات العاصفة المدارية

أعلنت الأرصاد العمانية عن آخر تطورات العاصفة المدارية في بحر العرب، والتي يحذر منها خبراء الطقس منذ أيام.

وكشفت الأرصاد العمانية في بيان لها عبور مركز الحالة المدارية في بحر العرب الأراضي الصومالية مع تراجع التصنيف إلى مستوى عاصفة مدارية.

الأرصاد العمانية : تطور العاصفة المدارية #جاتي إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح حول المركز (65-70) عقدة واستمرار تحركه غربًا نحو القرن الأفريقي وخليج عدن. pic.twitter.com/SG0ZApkpA9 — محمد الخروصي (@Mohamed07649) November 22, 2020

وأشارت الأرصاد الى احتمال استمرار ضعف الحالة خلال الساعات القادمة، وتدفق السحب المتوسطة والعالية على سواحل محافظة ظفار.

#سقطرى

العاصفة المدارية جاتي في هذه اللحظة تعصف بجزيرة سقطرى

الأمطار والسيول مستمرة منذ فجر اليوم وحتى اللحظة

اللهم سلم سلم. pic.twitter.com/jdw11lcgNN — مريم السقطري حساب بديل (@lfyobru17) November 22, 2020

وكانت العاصفة المدارية (جاتي) تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وذلك بسرعة رياح حول المركز (65-70) عقدة واستمرار تحركه غربًاً نحو القرن الأفريقي وخليج عدن.

وكان راصدون جويون ومحللو حالات الطقس قد حذروا من المنخفض المداري جنوب بحر العرب، وقالوا إنه قد يضرب سلطنة عمان وسواحل اليمن الجنوبية والشرقية.

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