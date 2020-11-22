العاصفة جاتي
العاصفة جاتي
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بعد تحول “جاتي” لإعصار من الدرجة الأولى.. أرصاد عُمان تصدر بيانا بشأن آخر تطورات العاصفة المدارية

كتب وطن
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أعلنت عن آخر تطورات العاصفة المدارية في بحر العرب، والتي يحذر منها خبراء الطقس منذ أيام.

 

وكشفت الأرصاد العمانية في بيان لها عبور مركز الحالة المدارية في بحر العرب الأراضي الصومالية مع تراجع التصنيف إلى مستوى عاصفة مدارية.

وأشارت الأرصاد الى احتمال استمرار ضعف الحالة خلال الساعات القادمة، وتدفق السحب المتوسطة والعالية على سواحل محافظة ظفار.

وكانت العاصفة المدارية (جاتي) تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وذلك بسرعة رياح حول المركز (65-70) عقدة واستمرار تحركه غربًاً نحو القرن الأفريقي وخليج عدن.

 

وكان راصدون جويون ومحللو حالات الطقس قد حذروا من المنخفض المداري جنوب بحر العرب، وقالوا إنه قد يضرب سلطنة عمان وسواحل اليمن الجنوبية والشرقية.

 

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