أظهرت صور ومقاطع فيديو تشييع مهيب لمؤسس حركة “لبيك يا باكستان” والتي تحولت لاحقاً إلى “لبيك يا رسول الله”، خادم حسين رضوي، والذي أجبر بلاده على طرد السفير الفرنسي من أراضيها بعد الرسوم المسيئة للإسلام والنبي محمد وتصريحات رئيسه إيمانويل ماكرون.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” فقد شارك الآلاف في تشييع جنازة خادم حسين رضوي، في جنازة مهيبة جابت شوارع العاصمة الباكستانية اسلام آباد وأدت إلى إغلاق الطرق الرئيسية في المدينة.

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مشهد مهيب في تشييع فضيلة الشيخ #خادم_حسین_رضوی زعيم حركة "لبيك يا رسول الله" في باكستان.. رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه25 pic.twitter.com/vJa841wNQM — قناة درر الفضائية (@DorarTVChannel) November 21, 2020

مليونية تشييع الشيخ الباكستاني "خادم حسين رضوي" زعيم حركة "لبيك يا رسول الله". مالذي بينك وبين الله يا شيخ ؟!#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه25 pic.twitter.com/ihAx6Y0q1n — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 21, 2020

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي التشييع المهيب للشيخ الباكستاني تكريماً من الله والمسلمين في باكستان بسبب مواقفه من الإساءة للرسول الكريم في الوقت الذي تصمت السعودية مهد الإسلام عن اساءات الفرنسيين.

ونشر الإعلامي تركي الشلهوب صوراً من الجنازة، معلقاً عليها في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً: “صور من الجو لتشيع جنازة الشيخ الباكستاني “خادم حسين رضوي” .. كانت خاتمته رحمه الله أنه قاد مظاهرات دفعت الحكومة الباكستانية إلى طرد السفير الفرنسي”.

صور من الجو لتشيع جنازة الشيخ الباكستاني "خادم حسين رضوي" .. كانت خاتمته رحمه الله أنه قاد مظاهرات دفعت الحكومة الباكستانية إلى طرد السفير الفرنسي. #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه25 pic.twitter.com/Yp11capKx8 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 21, 2020

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو والصور معبرين عن فخرهم بشخصية رجل الدين الباكستاني وتحركاته لنصرة الدين الإسلامي والنبي محمد.

يا من تقولون ان الاسلام يعيش في ازمة . لا زال الخير في امة تقدِّر علماءها . الحمد لله ♥️ — Brahim Akchfour ابراهيم أكشفور (@brahimakchfour) November 22, 2020

أشهر شيخ ويجتمع عليه جميع الباكستانيين شيعة وسنة والحكومة الباكستانية لاتستطيع أن تجادله رحمك الله ياشيخ توفي عن عمر 54 سنة — Mohamed Hasnaoui (@halabihajjaj) November 21, 2020

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد — Kamal Salah (@KamalSa07871799) November 21, 2020

ماشاءالله تبارك الرحمن احلى احرار العالم الإسلامي pic.twitter.com/3uWbIiYPND — ابراهيم فطافطه (@Mc4bZLZIVP3DXCC) November 22, 2020

وتوفي خادم حسين رضوي (54 عامًا)، مؤسس الحركة التي تتمتع بتأثير كبير في 2015، بأحد مستشفيات لاهور، الخميس الماضي، بعد إصابته بحمى وصعوبات في التنفس، ولم تعرف أسباب وفاته ولم يجرِ أي فحص لكوفيد-19.

وقال فرهد عباسي أحد المشاركين “أرأيتم في حياتكم جنازة بضخامة هذه لأية شخصية سياسية أو دينية؟” مضيفًا “بالطبع ستستمر الحركة من بعده”.

ويقف رضوي إلى حد كبير وراء الاحتجاجات الحادة المناهضة للفرنسيين التي هزت باكستان، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إعادة نشر مجلة “شارلي إيبدو” الأسبوعية الساخرة رسومًا كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واحتج آلاف الأشخاص في إسلام أباد على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلالها دفاعه عن الرسومات المسيئة بدعوى حرية التعبير، وذلك خلال مراسم تكريم لمدرس يُدعى صامويل باتي (47 عامًا) قُتل بقطع الرأس بعد عرضه الرسوم على طلابه.

وقدم عدد من كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم رئيس الوزراء عمران خان تعازيهم لأسرة رضوي، ما يدل على تأثيره في المجتمع الباكستاني.

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