هل سيدفع رعب محمد بن سلمان من “بايدن” والفضائح التي تنتظره الى مصالحة قطر!؟

فيما يبدو أنّها رسالة للرئيس الأمريكي الجديد، عبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن تخوف حكام السعودية من الإدارة الأمريكية الجديدة (بايدن) فيما يتعلّق بالأزمة الخليجية.

وقال الوزير السعودي لوكالة “رويترز” إنّ البحث عن إنهاء الخلاف مع قطر مستمر وإن الحل مرهون

بعلاج مخاوف أمنية.وفق تعبيره

وفي السياق، اعتبرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو

الخاسر الأكبر من خسارة دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية .

وقال باسكال بونيفاس، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في فرنسا: “لن يتمكن محمد بن سلمان بعد الآن من الوصول إلى البيت الأبيض مباشرة عن طريق العلاقات الشخصية المميزة مع جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب ومستشاره الدبلوماسي. الذي كان يغض الطرف عن جميع المشاكل التي يتورط بها، مثل قضية الصحفي المقتول جمال خاشقجي”.

وكان ترامب قد ربط علاقات وثيقة مع المملكة وأبرم معها صفقات أسلحة ضخمة دعما لحربها على اليمن. وعمل معها على تقويض أركان النظام الإيراني من خلال خنقه اقتصاديًا.

وخلال الانتخابات الأمريكية، أعاد ناشطون نشر تصريحات لـ “بايدن” عن السعودية توعد فيها بمحاسبة محمد بن سلمان، على جرائمه البشعة وخاصة اغتيال خاشقجي، وكذلك قتل الأطفال والأبرياء في اليمن .

وكان “بايدن” انتقد في ندوة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR)، ما وصفه بأنه“شيك على بياض خطير” من ترامب للمملكة ومحمد بن سلمان، ووعد بأنه “سيأمر بإعادة تقييم العلاقات” مع السعودية.

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