محمد بن زايد يخص الإسرائيليين بهذه المميزات في دبي ويتمنى أن تنال إعجابهم

يبدو أن خطوات النظام الإماراتي تتسارع في تكريس اتفاق إشهار التطبيع عبر إجراءات للاحتفاء بالإسرائيليين في الإمارات، في وقت تتآمر فيه مع إسرائيل لتهويد القدس المحتلة.

فقد وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية شراكة جديدة، يفتتح على إثرها مركز جديد للجالية اليهودية في دبي، بهدف تعزيز الفهم الثقافي والاستثمار الأجنبي وتطوير الأعمال بين مجتمعَي رجال الأعمال في البلدين.

جاء ذلك في الاتفاقية التي ضمت “كيكلاب” للتراخيص ومساحات العمل، المملوكة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في حكومة دبي، ومجموعة “إن واي كوين” الإسرائيلية، حسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، إيذاناً بمرحلة جديدة من التبادل الدبلوماسي والثقافي والتجاري والمعرفي بينهما.

وينبثق عن هذه الاتفاقية افتتاح مركز للجالية اليهودية في دبي، ليقوم هذا المركز بتقديم المساعدة في مجالات الأعمال والسياحة والسفر، وتقديم المشورة الاستراتيجية للمستثمرين الإسرائيليين الراغبين في توسيع أعمالهم في دولة الإمارات، وذلك عبر “كيكلاب”.

ويقدم المركز الجديد خدمات متوافقة مع التعاليم الدينية للسياح الإسرائيليين خلال وجودهم في دبي، ويشمل ذلك وجبات “الكوشر”، حسب العقيدة اليهودية.

وتدعم مجموعة “إن واي كوين”، مسعى “كيكلاب”، للوصول إلى شريحة أوسع في السوق الإسرائيلية، وذلك من خلال الترويج لها في أوساط رواد الأعمال والشركات، وتوضيح ميزات العمل في دبي من خلال “كيكلاب”.

وتقدم “كيكلاب” خدمات الترخيص في منطقة حرة في دبي وفي البر الرئيس بالإمارة، وتتيح لعملائها التسجيل والترخيص عن بُعد، وذلك عبر “واتس أب” وغيره من الوسائط الرقمية.

وأشار الرئيس التنفيذي في “كيكلاب”، “تصور الحق”، إلى أن فريقه “يسعى دوماً لتبادل المعارف والأفكار، فالاتفاقية لن تفتح الباب فقط أمام الشركات الإسرائيلية للحصول على رخصة تجارية في الإمارات”.

وأضاف: “بل تتيح لها الترويج لمنتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرات المهنية في المنطقة”.

وتابع: “تشير بعض التقديرات المستقبلية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سيبلغ أربعة مليارات دولار سنوياً، لذا فالفرص أمامنا هائلة”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة “إن واي كوين” الإسرائيلية “نعوم كوين”، إن “هذه الاتفاقية تأتي في توقيت مثالي يتزامن مع بدء التعاون بين اقتصادين إقليميين مهمين وقائمين على المعرفة والابتكار”.

وأكد أن “الفرص الهائلة” للتعاون الاقتصادي والاستثمار، مضيفاً أن العمل مع “كيكلاب” يهيئ للشركات الإسرائيلية التوسع في السوق الإماراتية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك