الملك سلمان لا يذكر إن حضر قمة العشرين العام الماضي في اليابان
الملك سلمان لا يذكر إن حضر قمة العشرين العام الماضي في اليابان
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فيديو “فضيحة” .. هل تعمّد ولي العهد السعودي إحراج والده الملك سلمان في قمة العشرين بهذا المقطع!

كتب وطن
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تداول ناشطون مقطع فيديو “محرج” للعاهل السعودي الملك وهو يتحدث على ما يبدو إلى نجله ولي العهد قبيل انطلاق “” في السبت .

ويُظهر الفيديو وهو يتحدث بكلمات غير مفهومة أثناء استعداده لإلقاء كلمته بقمة العشرين ولم يلتفت هو ومن معه أنهم على الهواء مباشرة.

وفي المقطع، لا يتذكر ملك أين كانت قمة العام الماضي وهل حضرها، ويقول لابنه “هل روحنا اليابان؟”.

وأشار بعض متداولي المقطع إلى أنه ربما تعمد ولي العهد ذلك، لاظهار والده بمظهر الحاكم الخرف الذي لا يمكنه إدارة الحكم وذلك لتسريع عملية انتقال السلطة إليه، وشبهوا ذلك بما فعله ولي عهد أبوظبي مع شقيقه خليفة.

 

ولم تخل انطلاقة “قمة العشرين” الافتراضية بالمملكة العربية السعودية من بعض اللقطات المحرجة والعفوية للزعمات، حيث قال شخص للعاهل السعودي أن “العالم بأسره يراقب”، قبيل إلقاء كلمته، بينما طلب الرئيس الصيني مساعدة تقنية.

وبينما كان من المفترض أن تكون القمة إشارة لعودة سعودية قوية إلى المسرح العالمي، فقد خططت المملكة الثرية لاستضافة قمة كبرى كان من شأنها أن تلقي مزيدا من الضوء على حملة الانفتاح الطموحة للحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تلطخت سمعته الدولية بعد جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.

غير أنّ الوباء الذي جعل انعقاد القمة مستحيلا إلا عبر الفيديو، قوض تلك الآمال إلى حد كبير.

وقال الباحث في ستراتفور للابحاث الجيوسياسية رايان بوهل “سيكون مؤتمر هذا العام مخيبا للآمال بالنسبة للسعودية لأن المؤتمر الافتراضي لن يستعرض التطورات في المملكة بالطريقة التي تأملها الرياض”.

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