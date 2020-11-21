فيديو “فضيحة” .. هل تعمّد ولي العهد السعودي إحراج والده الملك سلمان في قمة العشرين بهذا المقطع!

تداول ناشطون مقطع فيديو “محرج” للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يتحدث على ما يبدو إلى نجله ولي العهد قبيل انطلاق “قمة العشرين” في الرياض السبت .

ويُظهر الفيديو الملك سلمان وهو يتحدث بكلمات غير مفهومة أثناء استعداده لإلقاء كلمته بقمة العشرين ولم يلتفت هو ومن معه أنهم على الهواء مباشرة.

وفي المقطع، لا يتذكر ملك السعودية أين كانت قمة العام الماضي وهل حضرها، ويقول لابنه “هل روحنا اليابان؟”.

وأشار بعض متداولي المقطع إلى أنه ربما تعمد ولي العهد محمد بن سلمان ذلك، لاظهار والده بمظهر الحاكم الخرف الذي لا يمكنه إدارة الحكم وذلك لتسريع عملية انتقال السلطة إليه، وشبهوا ذلك بما فعله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع شقيقه خليفة.

إبن سلمان يتعمّد إظهار والده بمظهر الحاكم الذي لا يستطيع تأدية مهامه، لكي يسّرع من انتقال السلطة إليه. هكذا تماما فعل ابن زايد مع شقيقه الأكبر حاكم الإمارات، خلفية ابن زايد؛ لكي يكون القرار خالصا له.

#القمه_في_الرياض #مجموعه_العشرين pic.twitter.com/rJItAfOpOz — نحو الحرية (@hureyaksa) November 21, 2020

ملك #السعودية قبل انطلاق #قمة_العشرين اليوم في #الرياض: لا يتذكر أين كانت قمة العام الماضي وهل حضرها، ويقول لابنه هل روحنا #اليابان؟

فعلا عظمى🤔🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ClR4kO6Prk — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) November 21, 2020

من يقف وراء تسريب فيديو لملك #السعودية #سلمان_بن_عبدالعزيز وهو لا يذكر إن كان قد حضر #قمة_العشرين في #اليابان قبل عام ام لا ؟ من يريد إحراج الملك ؟ pic.twitter.com/BDPyyHm73v — Haitham Abou Saleh | هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) November 21, 2020

حاكم #السعودية غير متذكر إن كان قد حضر #قمة_العشرين العام الماضي في #اليابان أم لا والأنكى أنه تائه غير مدرك أنه ببث مباشر وينبهه أحدهم لذلك.. هل ندرك حجم انحطاط الكانتونات التي جعلتها #بريطانيا دول كونها مجرد أدوات تستخدمها قوى بالغرب لتدمير العرب والمسلمين بواجهات مسلوبة العقل؟ pic.twitter.com/mOIx1OtPcZ — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 21, 2020

ولم تخل انطلاقة “قمة العشرين” الافتراضية بالمملكة العربية السعودية من بعض اللقطات المحرجة والعفوية للزعمات، حيث قال شخص للعاهل السعودي أن “العالم بأسره يراقب”، قبيل إلقاء كلمته، بينما طلب الرئيس الصيني مساعدة تقنية.

وبينما كان من المفترض أن تكون القمة إشارة لعودة سعودية قوية إلى المسرح العالمي، فقد خططت المملكة الثرية لاستضافة قمة كبرى كان من شأنها أن تلقي مزيدا من الضوء على حملة الانفتاح الطموحة للحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تلطخت سمعته الدولية بعد جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.

غير أنّ الوباء الذي جعل انعقاد القمة مستحيلا إلا عبر الفيديو، قوض تلك الآمال إلى حد كبير.

وقال الباحث في ستراتفور للابحاث الجيوسياسية رايان بوهل “سيكون مؤتمر مجموعة العشرين هذا العام مخيبا للآمال بالنسبة للسعودية لأن المؤتمر الافتراضي لن يستعرض التطورات في المملكة بالطريقة التي تأملها الرياض”.