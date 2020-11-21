تصدر اسم الفنان المصري الراحل محمود ياسين، محركات البحث عبر الانترنت، وذلك بعدما كشفت زوجته الفنانة شهيرة أسرار أيامه الأخيرة قبل وفاته في 14 أكتوبر الماضي.

وقالت شهيرة خلال لقائها برنامج “معكم” التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة CBC: “ظهرت الكثير من الشائعات حول وفاة الفنان الراحل محمود يس قبل أن يتوفاه الله، لكننا لم نجعل تلك الشائعات تصل إليه أو يعرف عنها شيئا، وأنا مندهشة من أولئك الأشخاص الذين يريدون كسب المادة على حساب مشاعر الآخرين”.

وأضافت: “في سنوات مرض محمود يس الأخيرة عرض علىّ أبنائى أن يكون هناك شخص يساعدني في خدمته ولكني رفضت ذلك بشدة لأنى لا أريد أن ينكشف على أحد غريب، كما إني أؤمن أن الله قد سخرني لخدمته لأنه رجل استثنائي وعظيم بالنسبة لي”.

وتحدثت شهيرة عن فترة مرض محمود ياسين وقالت:”كانت أصعب الفترات التى مرت علينا منذ بداية مرض الفنان محمود يس كانت آخر شهر، عندما بدأت أجهزته فى الانهيار ولكن لآخر أسبوع فى حياته كان مدركاً ويعي جيدا بكل ما يدور حوله وبنا جميعا”.

وأضافت شهيرة: “عندما شخّص الطبيب مرض الفنان محمود يس أنه تصلب فى الشرايين، قال لي إنه سيصاب ببوادر زهايمر ولكن لم يكن الزهايمر شرسا، ومن كان لديهم حالات مشابهة به كانوا دائما يسألونني على حالته وكانوا يندهشون جدا عندما يعلمون أنه لا يزال يتذكرني”.

وأشارت شهيرة إلى إخفاءها محمود ياسين عن الأنظار في الأخيرة لأنه لم يكن بكامل لياقته البدنية والصحية، مضيفة: “كنت لا أريد أن يظهر لجمهوره وهو ينقص شيء”.

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وكشفت الفنانة شهيرة، أنها أجرت اختبارًا لمحمود ياسين خلال آخر ليلة له في العناية المركزة، مضيفة: تواصلت معه تليفونيًا وقلت له: “إزيك يا روحي عامل إيه.. أنا مين؟”.

وأضافت: “قال لي إزيك إنتي يا روح قلبي، ده كلام عارفك طبعًا، وقولتله معلش أنا مبجيش علشان عندي دور برد وخايفة عليك، فقال لي سلامتك”.

ولفتت شهيرة إلى أن محمود ياسين كان واعيًا في آخر لحظاته ومدرك لجميع أفراد الأسرة.

وكشفت شهيرة أن الفنان الراحل محمود ياسين فاجأها في إحدى المرات وأهدى إليها إحدى جوائزه وقالت: “كان هناك العديد من السيدات يكرهونني لمجرد أنني تزوجت محمود يس وعندما كنت أقول له ذلك كان يرد ستات عبيطة، وقدم محمود يس العديد من الأعمال الدينية الدرامية وكانت على مستوى راقى جدا ولكنها لم تأخذ حقها”.

وأضافت شهيرة: “كان آخر تكريم لمحمود يس في مهرجان الإسكندرية وتوسلت لي إدارة المهرجان كي أوافق أن يذهب، وعندما صعد على المسرح ليستلم التكريم كان معه عمرو ابنه وكنت أشعر بالخوف الشديد ليس من استلامه التكريم فقط بل في الندوة الذى فاجأنا جميعا بأن تحدث فيها بطلاقة وكان ذلك المهرجان آخر فاعلية يظهر فيها محمود يس”.

وكان محمود ياسين توفي عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض تاركا رصيدا كبيرا من الأعمال التي لا تنسى.

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