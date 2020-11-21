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“شاهد” هل عفا السلطان هيثم بن طارق عن خلية التجسس الإماراتية “خلية بن مشروم” .. وما الهدف!؟

كتب وطن
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نشر ناشطون ومغرّدون بموقع “تويتر”، أنباءً عن عفو عن خلية تجسس إماراتية تسمى “خلية بن مشروم “في عمان مكوّنة من 5 أشخاص، قُبض عليها في نوفمبر عام 2018.

ويدور الحديث- وفق مغردين- عن خلية التجسس الإماراتية الثانية، ما تعرف بـ “خلية بن مشروم” التي حاولت زعزعة الأمن والإستقرار في سلطنة عمان، وخلخلة الإقتصاد العماني، والتشويش على مشاريع الموانئ العمانية.

وبينما نشر مغردون صور أفراد الخلية الإماراتية “خلية بن مشروم” بعد الإفراج عنهم، لم يصدر إعلان رسمي من الجهات المختصة في سلطنة عمان والإمارات يؤكد أو ينفي صحة ما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

 

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وفي نوفمبر 2018، تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن كشف جديدة غير تلك التي قُبض عليها في يناير 2011.

وتناقل ناشطون على “تويتر” اسم أحد المتهمين في الخلية، يدعى ، قائلين إنه عقيد في أمن الدولة في .

وفي مارس 2019 قال الصحفي المختار الهنائي إنه تواجد في محكمة الجنايات بمسقط. والتي نظرت في قضية أمنية ورّط فيها 5 أشخاص من دولة الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهميَن عمانيَّين مدنيين.

ورآى متابعون أنّه في حال صحّت الأنباء المتداولة عن عفو السلطان هيثم بن طارق عن خلية التجسس الإماراتية. فإنه بذلك رمى الكرة في الملعب الإماراتي للإفراج عن الشاب العُماني المعتقل ظلماً في سجون الإمارات عبدالله الشامسي .

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي قد أصدرت في مايو/أيار 2020، حكمًا بالسجن المؤبد ضد  الشامسي. بعد قرابة عامين من القبض عليه وزجه في السجن بتهمة التخابر مع قطر.

 

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