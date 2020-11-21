“شاهد” هل عفا السلطان هيثم بن طارق عن خلية التجسس الإماراتية “خلية بن مشروم” .. وما الهدف!؟

نشر ناشطون ومغرّدون بموقع “تويتر”، أنباءً عن عفو السلطان هيثم بن طارق عن خلية تجسس إماراتية تسمى “خلية بن مشروم “في عمان مكوّنة من 5 أشخاص، قُبض عليها في نوفمبر عام 2018.

ويدور الحديث- وفق مغردين- عن خلية التجسس الإماراتية الثانية، ما تعرف بـ “خلية بن مشروم” التي حاولت زعزعة الأمن والإستقرار في سلطنة عمان، وخلخلة الإقتصاد العماني، والتشويش على مشاريع الموانئ العمانية.

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى نصره الله وأبقاه يعفوا عن خلية التجسس الإماراتية الثانية "خلية بن مشروم" التي حاولة

زعزعة الأمن والإستقرار في السلطنة، وخلخلة الإقتصاد العماني، والتشويش على مشاريع الموانئ العمانية. — كاسر الأوهام 🇴🇲 (@KASRAl_AWHAM2) November 20, 2020

السلطان هيثم بن طارق .. حفظه الله

افرج عن خلية بن مشروم الاماراتيه التجسسيه/ وقد رأيت مقطع فيديو اليوم

يوثق عملية الافراج .. والآن يإتي الدور على

محمد بن زايد وافراجه عن المعتقل ظلما"#عبدالله_الشامسي

المعتقل في سجون الامارات ذات 18 عاما"

بتهمة التجسس لصالح قطر@MohamedBinZayed https://t.co/oeEedwCIo4 — بوغانم (@abughanim73) November 20, 2020

وبينما نشر مغردون صور أفراد الخلية الإماراتية “خلية بن مشروم” بعد الإفراج عنهم، لم يصدر إعلان رسمي من الجهات المختصة في سلطنة عمان والإمارات يؤكد أو ينفي صحة ما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

#السلطان_هيثم_بن_طارق#العيد_الوطني_الخمسون_للنهضة#العيد_الوطني_50#يوم_الجمعة#خلية_بن_مشروم#شكرا_السلطان_هيثم_من_مسندم

الإفراج عن طاقم خلية بن مشروم التجسسية فالعيد الوطني الخمسون للنهضة المتجددة ( الرحمة فوق القانون) اللهم أدم الأمن والأمان والاستقرار على بلدنا 🇴🇲 pic.twitter.com/lJuwNfIvAe — كبرياء فقير (@sweetlylove1) November 20, 2020

اقرأ أيضا: تغريدة لافتة نشرها مفتي سلطنة عمان في العيد الوطني الخمسين للسلطنة.. ماذا قال عن الفتنة ولهيبها؟!

وفي نوفمبر 2018، تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن كشف خلية إماراتية جديدة غير تلك التي قُبض عليها في يناير 2011.

وتناقل ناشطون على “تويتر” اسم أحد المتهمين في الخلية، يدعى محمد بن راشد بن مشروم الكعبي، قائلين إنه عقيد في أمن الدولة في الإمارات.

وفي مارس 2019 قال الصحفي المختار الهنائي إنه تواجد في محكمة الجنايات بمسقط. والتي نظرت في قضية أمنية ورّط فيها 5 أشخاص من دولة الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهميَن عمانيَّين مدنيين.

تواجدت اليوم في محكمة الجنايات بمسقط، والتي نظرت في قضية "أمنية" تورط فيها 5 أشخاص من دولة الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين -مدنيين- عددهم إثنين، والقضية بدأت منذ حوالي 3 أشهر بعد أن تم القبض على المتهمين -بعضهم نهاية نوفمبر- والتحقيق معهم ثم إحالتهم للإدعاء العام — المختار الهنائي (@MuktarOman) March 11, 2019

ورآى متابعون أنّه في حال صحّت الأنباء المتداولة عن عفو السلطان هيثم بن طارق عن خلية التجسس الإماراتية. فإنه بذلك رمى الكرة في الملعب الإماراتي للإفراج عن الشاب العُماني المعتقل ظلماً في سجون الإمارات عبدالله الشامسي .

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي قد أصدرت في مايو/أيار 2020، حكمًا بالسجن المؤبد ضد الشامسي. بعد قرابة عامين من القبض عليه وزجه في السجن بتهمة التخابر مع قطر.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك