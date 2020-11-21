“شاهد” سجناء لبنانيون يفرون من سجن بعبدا وكاميرات مراقبة ترصد المشهد الهوليودي الذي انتهى بمقتل 6 منهم!

نفذت مجموعة كبيرة من سجناء قصر عدل في قرية بعبدا بمحافظة جبل لبنان عملية فرار جماعية ضخمة فجر اليوم السبت.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن عدد السجناء الفارّين بلغ حوالي 69 سجيناً، وأنه لم يتم إحصاء عددهم لمعرفة الرقم الدقيق.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، أقدم نحو 10 أشخاص من السجناء الفارين على الاستيلاء على سيارة أجرة، حيث استقلوا السيارة ولدى هروبهم انزلقت واصطدمت بشجرة قرب المجلس الدستوري في قرية “حدث” ما أدى الى وفاة 6 منهم وهروب الباقين.

وتمكنت شعبة المعلومات من توقيف 10 من الفارين حتى اللحظة، فيما تتواصل عملية مطاردة الباقين، علماً أن عناصر من القوى الأمنية تضع طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور وفيديوهات رصدتها كاميرات المراقبة، وتوثق لحظة هروب المساجين وسيطرتهم على التاكسي بعدما ضربوا صاحبه، ثم اصطدامهم بشجرة على جانب الطريق وتحطم السيارة.

فيديو يوثق لحظة هروب مساجين من سجن بعبدا، وقد اصطدموا بشجرة على جانب الطريق، فقتل عدد منهم وفر البعض الاخر pic.twitter.com/5aq8wJCBnh — Mahassen Moursel (@MMoursel) November 21, 2020

عملية فرار كبيرة من سجن بعبدا: عددهم 69 حيث حطموا الأبواب وخرجوا من الزنزانات وسجنوا العناصر الأمنية المولجة حماية قصر العدل والسجن التابع له والقبض على 8 ومقتل 5 في حادث السير أثناء الهروب والقوى الأمنية تلاحق الهاربين pic.twitter.com/XUng53TSGA — Rαɱα🦋 (@Ram7Leb) November 21, 2020

ونقلت صحيفة Lebanon 24 عن مصادر قضائية ترجيحها تواطؤ عناصر أمنية مع السجناء في عملية الفرار الجماعي التي حصلت.

أقدَم نحو 70 سجينا من سجن بعبدا في لبنان، على تنفيذ عملية هروب، بعد تحطيم أبواب الزنزانات فجر اليوم.

وأعادت القوات الأمنية حتى الآن القبض على 20 منهم. كما تعرض مجموعة من الفارين لحادث سير أثناء مطاردة قوات الأمن لهم، حيث اصطدمت السيارة بشجرة مما أدى إلى مقتل 5 وجرح اثنين آخرين. pic.twitter.com/ldY6JJyWea — قناة الحرة (@alhurranews) November 21, 2020

وأعلنت غرفة التحكم المروري أن الحادث قرب المجلس الدستوري نتج عنه جريح و 5 قتلى.

الجدير بالذكر أن لبنان شهدت قبل أشهر عملية مُشابهة حين نفذ كافة نزلاء سجن فصيلة عرمون التابع لجهاز الأمن الداخلي في بلدة عرمون بمحافظة جبل لبنان أيضاً هروبا جماعيا.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية حينها أن نزلاء السجن البالغ عددهم 13 نزيلا، وهم من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية، فتحوا على مدار الأيام القليلة الماضية، فجوة غير مدعمة موجودة في الأساس في حائط إسمنتي في السجن، ما سهل عليهم حفرها، والهروب من خلالها.

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