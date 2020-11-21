“شاهد” المرتزق أمجد طه يعترف بسر خطير خلال مقابلة وهكذا “أدبه” البحرينيون عندما تكلم باسمهم!

عبر المرتزق الأحوازي الممول سعودياً أمجد طه، والذي يعرف نفسه بأنه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، عن حبه لإسرائيل متحدثاً باسم الشعب البحريني.

وقال أمجد طه في مداخلة عبر فضائية TRT بالعربي: “اليوم نحن مع إسرائيل، ونزدهر معاً ونحارب نفس العدو معاً، نعيش في سلام ورفاهية وفي تفاهم ديني وثقافي ديني متبادل”.

وتابع المُرتزق: “ليس العمل التجاري فقط، بل كل شيء، من أجل أن يعيش شعب إسرائيل والبحرين والإمارات في مكان صحي وآمن وأكثر سعادة”.

وأشار أمجد طه إلى أن كلمة “صهيوني” لا تؤثر بهم، مضيفاً: “لن يسكتنا أحد بعد الآن بقوله “صهيوني”، في الواقع إذا كان معنى الصهيوني هو البناء والتطوير، وجلب الفرح إلى البشر والبشرية، إذاً نحن جميعنا صهاينة”.

واعترض البحرينيون الشرفاء على تصرف المرتزق أمجد طه والحديث باسم الشعب البحريني كله، فكتب مُغرد: “إن لم تستح فأفعل ما شئت، من أنت ؟ تكلم عن نفسك و لا تقول ( نحن ) لأن ( نحن ) بريئون منك ومما تقول اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

إن لم تستحي فأفعل ما شئت

من انت ؟

تكلم عن نفسك و لا تقول ( نحن )

لأن ( نحن ) بريئون منك و من ما تقول

اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا #بحرينيون_ضد_التطبيع https://t.co/1gLgYVaCZv — Sa17 (@tb3_al56h) November 21, 2020

وكتب مغرد باسم صلاح علي: “أتمنى من المدعو الهلفوت يتكلم بإسمه ولا يتكلم عن الطيبين من شعب البحرين الرافضين للتطبيع بجميع أشكاله ..هزلت”.

أتمنى من المدعو الهلفوت يتكلم بإسمه ولا يتكلم عن الطيبين من شعب البحرين الرافضين للتطبيع بجميع أشكاله ..هزلت ..! https://t.co/GzPepSoFEv — Salah Ali 🇧🇭🇷🇺 (@Salahalii01) November 21, 2020

وأشار مُغرد إلى “استعباد” أمجد طه وتمويله من بعض الدول ليكون بوقاً يخدم مصالحهم، وكتب: “لطالما بحثوا لأنفسهم عن هوية حتى وجدوا من يستعبدهم موهما إياهم انهم أحرار، مبروك الذل”.

لطالما بحثوا لأنفسهم عن هوية حتى وجدوا من يستعبدهم موهما اياهم انهم احرار .

مبروك الذل https://t.co/KBOdP5ITs5 — Georges (@humains1234) November 21, 2020

وعلى مبدأ “خير الكلام ماقل ودل”، كتب “بوحسن”: “أنا مواطن بحريني وهذا الشخص الدخيل على البحرين لا يمثلني”.

انا مواطن بحريني وهذا الشخص الدخيل على البحرين لا يمثلني https://t.co/euBBiOkLuC — بوحسن 🇧🇭 (@buhasan76) November 21, 2020

هذا ولا ينفك أمجد طه الحاصل على الجنسية البحرينية من الظهور على قنوات فضائية لمُهاجمة الفلسطينيين وتصويرهم كعدو غاشم لإسرائيل، مُطالباً بإسقاط السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في غزة.

هذا الأحوازي الحاصل على جنسية بحرينية يخرج هذه الأيام على قنوات إسرائيلية ليهجوَ الفلسطينيين، ويحرّض على قتلهم، ويشيد بالاحتلال الصهيوني!

شاهد هنا كيف صُدم مذيع التلفزيون الإسرائيلي من صهيونية هذا الوغد!#أسوأ_من_التطبيع pic.twitter.com/rRkEXwgeWW — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) September 28, 2020

ووقعت البحرين والإمارات اتفاقي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، لكن 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أدانت التطبيع مع إسرائيل، وقالت إنه “لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاماً”.

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