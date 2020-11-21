عادل الجبير ويوسف العتيبة
عادل الجبير ويوسف العتيبة
الهدهد

دبلوماسي أمريكي يفجر مفاجأة بشأن يوسف العتيبة وعادل الجبير ويكشف طبيعة عملهم “كعملاء”

كتب وطن
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نقل الأكاديمي الإماراتي البارز وأستاذ الاقتصاد بجامعة يوسف خليفة اليوسف، تصريحات مفاجأة لدبلوماسي أمريكي عن كل من وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ويوسف العتيبة سفير الإمارات في .

 

وقال “اليوسف” في تغريدة له رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر نقلا عن الدبلوماسي الأمريكي:”يقول احد الدبلوماسيين الأمريكان واصفا نفوذ وعادل الجبير في الدوائر الأمريكية ” هؤلاء ليسوا ممثلين لحكومات اجنبية بالنسبة لنا وانما هم مستشارون لنا حول قضايا الشرق الأوسط”

 

 

وتابع الأكاديمي الإماراتي مضيفا تعليقه الشخصي:”باختصار قصده ان يقول هم عملاء لنا”

 

ويقود العتيبة اللوبي الإماراتي في أمريكا والذي يعمل على التقرب من البيت الأبيض والمسؤولين الأمريكيين، لدعم مخططات ولي عهد الخبيثة محمد بن زايد وحقق العتيبة نجاحات كبيرة في هذا الشأن بفترة ولاية دونالد ترامب.

 

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وكان عادل الجبير علق على التصريحات التهديدية للرياض الصادرة عن مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، وقال إنها مواقف مرشح وليست بالضرورة مواقف الرئيس.

 

وأضاف أن “الرؤساء عادة ما يقولون أشياء خلال حملاتهم الانتخابية تجبرهم الواقعية السياسية وتعقيدات المصالح على تعديلها والتصرف بشكل مغاير لاحقا عندما يتولون الرئاسة”.

 

وضرب الجبير مثلا، في حديثه إلى قناة “سي إن إن” التلفزيونية الأمريكية، بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي أعلن مواقف قاسية نسبيا من خلال حملته الانتخابية الأولى، وعندما فاز في الانتخابات كانت أول وجهة له في جولاته الخارجية.

 

وتابع الجبير أن الرياض لا تتعاطى إلا مع التصريحات التي تصدر عن الرئيس بعد توليه الرئاسة وليس كمرشح للانتخابات، مشيرا إلى علاقات بلاده الجيدة مع الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

 

وبناء على هذه الاعتبارات قال الجبير “لا أتوقع أنه سيكون هناك تغير كبير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لأمريكا”.

 

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