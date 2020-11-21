الملك سلمان في قمة العشرين
الملك سلمان في قمة العشرين
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الملك سلمان أطلق نكتة الموسم متناسيا “منشار” نجله: نتائج “قمة العشرين” ستعيد الاطمئنان والأمل للشعوب

كتب وطن
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أثار ملك جدلا واسعا بتصريحاته في “” التي تستضيفها المملكة بشكل افتراضي، حيث تناسى جرائم السعودية في المنطقة وخاصة في وخرج يزعم أن نتائج القمة ستعيد الاطمئنان والأمل للشعوب.

 

وقال سلمان بن عبدالعزيز إن “قادة مجموعة العشرين التقوا للمرة الأولى قبل 12 عاما بسبب الأزمة المالية، وكانت النتائج خير شاهد على أن مجموعة العشرين، المنتدى الأبرز للتصدي للأزمات العالمية”.

 

وأضاف في كلمته بافتتاح قمة لقادة مجموعة العشرين، اليوم السبت: “اليوم نعمل معا مرة أخرى لمواجهة أزمة عالمية أكثر عمقا عصفت بالإنسان والاقتصاد”.

 

وتابع:”أثق أن الجهود الدولية المشتركة خلال قمة الرياض ستؤدي إلى نتائج مهمة وحاسمة، وإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الطمأنينة والأمل للشعوب”

 

هذا وتعقد القمة في وقت يواجه فيه العالم وباء فيروس كورونا. وقد قادت المجموعة جهودا دولية أفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار. لدعم إنتاج اللقاحات والدواء وتوزيعها وإتاحتها.

 

كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات الجائحة.

 

وتولت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة. رئاسة مجموعة العشرين، حيث عقدت قمة استثنائية في مارس 2021. هي القمة الاستثنائية الأولى التي عقدتها المجموعة، نظرا لجائحة كورونا.

 

وتواجه السعودية ضغوطا دولية من مؤسسات حقوقية جراء سياسات ولي العهد القمعية. حيث دمر نظام الحكم الملكي باعتقال أبناء عمومته وسجن العلماء وكل من يفكر في معارضته.

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