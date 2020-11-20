تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُوثق مصير اللافتات والبوسترات الانتخابية التي تعود لمرشحي انتخابات مجلس النواب والتي انطلقت قبل أيام في الأردن وأثارت ضجة واسعة حينها.

وتظهر اللافتات التي تحمل صور بعض المرشحين بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وقد تحولت إلى أدوات لصنع “زريبة” للمواشي والدواب في أحد المزارع.

وأثار الفيديو موجة سخرية بين المغردين الأردنيين الذين رأوا أن “الغنم” قد يستفيد منهم أكثر من الشعب. وبدأوا باقتراح طُرق أخرى لاستخدام تلك اللافتات مثل عمل “فزاعة” للطيور، أو إشعال النار بها للتدفئة، أو عمل “خشة دجاج”. مكررين عبارة “نهاية نائب شجاع” بقصد السخرية.

هيك بسد نفس الاغنام https://t.co/CZGxnQxBs0 — صبحي (@sobhijordan) November 21, 2020

هون فايدتهم احسن من المجلس والله https://t.co/18Q6thngd9 — #Moh.alawii (@mohamedalawi101) November 20, 2020

نهاية رجل شجاع او لنقل نهاية نائب شجاع!! 😂 https://t.co/pDUGhDwNqe — maya rahhal (@RahalMemy77) November 20, 2020

نهاية رجل شجاع او لنقل نهاية نائب شجاع!! 😂 — maya rahhal (@RahalMemy77) November 20, 2020

فزاعات للحلال 😄 — مجاهد الزيود (@mujahedalzyoud) November 20, 2020

شاهد أيضا: “شاهد” ملك الأردن وضع ولي عهده إلى جانبه وحذر الاردنيين: الكمامة الخط الأول لمحاربة كورونا فانتبهوا

هذا وقد شهدت الأردن اشتباكات مسلحة وحالة فوضى كبيرة وشغب في بعض شوارعها استدعت تدخل أمني عاجل بعد خروج الوضع عن السيطرة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب.

واندلعت أعمال شغب عند “متصرفية لواء الرمثا”. إثر اعتراض أحد المرشحين للانتخابات على عدم فوزه بالنتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

النظام المختبيء في القصر عمد الى اخقاء خوفه وتوتره من خلال فرض الإنتخابات غير المناسبة في التوقيت غير المناسب.. بهدف التغطية على الفراغ!!! مواجهات مسلحة في الرمثا… #الاردن#الشعب_يريد_اسقاط_النظام pic.twitter.com/OwPB1tzPTB — Mudar Zahran مضر زهران (@Mudar_Zahran) November 12, 2020

وأعلن الأمن العام استدعاء 9 مرشحين ممن نجحوا بالانتخابات النيابية، على إثر ارتكاب مخالفات وخرق حظر التجول الشامل بإقامتهم إحتفالات جماهيرية. وتم التحقيق معهم حول المخالفات والتجاوزات التي أظهرتها فيديوهات متداولة .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك