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“نهاية نائب شجاع”.. “شاهد” ماذا فعل نشامى الأردن بـ”صور” نوابهم ولو علموا نهايتهم هكذا لما ترشحوا!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُوثق مصير اللافتات والبوسترات الانتخابية التي تعود لمرشحي انتخابات مجلس النواب والتي انطلقت قبل أيام في وأثارت ضجة واسعة حينها.

 

وتظهر اللافتات التي تحمل صور بعض المرشحين بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وقد تحولت إلى أدوات لصنع “زريبة” للمواشي والدواب في أحد المزارع.

 

وأثار الفيديو موجة سخرية بين المغردين الأردنيين الذين رأوا أن “الغنم” قد يستفيد منهم أكثر من الشعب. وبدأوا باقتراح طُرق أخرى لاستخدام تلك اللافتات مثل عمل “فزاعة” للطيور، أو إشعال النار بها للتدفئة، أو عمل “خشة دجاج”. مكررين عبارة “نهاية نائب شجاع” بقصد السخرية.

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هذا وقد شهدت الأردن اشتباكات مسلحة وحالة فوضى كبيرة وشغب في بعض شوارعها استدعت تدخل أمني عاجل بعد خروج الوضع عن السيطرة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب.

 

واندلعت أعمال شغب عند “متصرفية لواء الرمثا”. إثر اعتراض أحد المرشحين للانتخابات على عدم فوزه بالنتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

 

وأعلن الأمن العام استدعاء 9 مرشحين ممن نجحوا بالانتخابات النيابية، على إثر ارتكاب مخالفات وخرق حظر التجول الشامل بإقامتهم إحتفالات جماهيرية. وتم التحقيق معهم حول المخالفات والتجاوزات التي أظهرتها فيديوهات متداولة .

 

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