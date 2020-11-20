ملك البحرين يعزز قبضته السلطوية من خلال أبنائه وتقرير يفضح مخططه الخبيث لتعزيز حُكمه

يواصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مساعيه لإحكام قبضته على السلطة بمساعدة أبناءه الثلاثة، خاصة بعد وفاة رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان، في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

وفي هذا السياق، قال موقع “إنتليجنس أون لاين”، إن وفاة خليفة بن سلمان، بعد ما يقرب من نصف قرن في السلطة، مهدت الطريق لابن أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإعادة تشكيل دائرته المقربة، وتشديد قبضته على السلطة.

وأوضح الموقع، أنه بينما سيطر رئيس الوزراء الراحل والمعروف بسحق التمرد الشيعي عام 2011، على قطاع الأمن بقبضة من حديد على مدى عقود، تقاسم الملك في السنوات الأخيرة مناصب النظام بين أبنائه الثلاثة.

وأشار إلى أن ملك البحرين عين نجليه ناصر وخالد بن حمد آل خليفة على التوالي على رأس كل من مجلس الأمن الوطني والحرس الوطني، العام الماضي، مما أدى تعزيز قوة سلالة حمد، وتهميش عشيرة رئيس الوزراء السابق.

الجدير ذكره، أنه بعد وفاة خليفة بن سلمان، أصدر ملك البحرين، أمراً ملكياً بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء، ليعزز منصبه القوي كرئيس للقوات المسلحة والمخابرات.

ويعتبر خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاما، رئيس الحكومة الأول والوحيد منذ تأسيس البحرين كدولة ثم كمملكة، وصاحب أطول فترة رئاسة للحكومة عبر التاريخ.

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