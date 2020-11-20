“شاهد” “إبلادنا أسطورة” أغنية عُمانية تمجد السلطان هيثم بن طارق تثير موجة غضب واسعة في سلطنة عُمان

أثارت أغنية عُمانية تحمل اسم “إبلادنا أسطورة”، تمجد السلطان هيثم بن طارق، في العيد الوطني الخميسين للسلطنة، موجة غضب واسعة في الشارع العماني، خاصة وأنها تستخدم أسلوباً غريباً ورقصات خارجة عن عادات وتقاليد السلطنة التراثية.

وجاء في الأغنية التي رصدتها “وطن” ما نصه: “هي إبلادنا أسطورة وفي القلب محفورة”، إلى جانب النداء باسم السلطان هيثم بن طارق، مع رقصات من التراث العُماني مع حركات عصرية على طريقة “الدنجو”.

الانتماء للأوطان هو من سمات البشر ولا مساومة في الهوية الوطنية،،أما السبلان والسعادين فتنتمي لغاباتها او حدائقها ولا تمانع ان تغادرها بحثاً عن (الدنجو) فقط،،،

وقد غاب عن ذهن القائمين على العمل أدناه أننا عمانيين لا ننتمي للأدغال أو عصابات جامايكا او كراجات تايلاند أو مراقص تامبا pic.twitter.com/X8GnC270Ev — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) November 20, 2020

وانتقد المغرد العماني الشهير “الشاهين”، الأغنية العمانية قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، “من المعلوم أن الاغاني الوطنية كافتها عمل فني يجسد حب الوطن ويستمد من موروثه الثقافي خطوط حمراء لا يتم تجاوزها تحت أي ظرف الا ان كان القصد هو الاساءة للوطن وحتى في حالة انتاجها بطابع جديد ولحن عصري فأن الاخلاق تسمو وتعلو في حسب الوطن فلا (تتسفه) ولا (تتميع) ولا”.

🔴😡🔴

من المعلوم أن الاغاني الوطنية كافتها عمل فني يجسد حب الوطن ويستمد من موروثه الثقافي خطوط حمراء لا يتم تجاوزها تحت أي ظرف الا ان كان القصد هو الاساءة للوطن

وحتى في حالة انتاجها بطابع جديد ولحن عصري فأن الاخلاق تسمو وتعلو في حسب الوطن فلا (تتسفه) ولا (تتميع) ولا (….)

يتبع — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) November 20, 2020

وأضاف الشاهين: “الانتماء للأوطان هو من سمات البشر ولا مساومة في الهوية الوطنية، أما السبلان والسعادين فتنتمي لغاباتها أو حدائقها ولا تمانع أن تغادرها بحثاً عن (الدنجو) فقط”.

وأضاف الشاهين: “لقد غاب عن ذهن القائمين على العمل أننا عمانيين لا ننتمي للأدغال أو عصابات جامايكا او كراجات تايلاند أو مراقص تامبا”.

الانتماء للأوطان هو من سمات البشر ولا مساومة في الهوية الوطنية،،أما السبلان والسعادين فتنتمي لغاباتها او حدائقها ولا تمانع ان تغادرها بحثاً عن (الدنجو) فقط،،،

وقد غاب عن ذهن القائمين على العمل أدناه أننا عمانيين لا ننتمي للأدغال أو عصابات جامايكا او كراجات تايلاند أو مراقص تامبا pic.twitter.com/X8GnC270Ev — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) November 20, 2020

وتساءل الشاهين: “هل بهذه الصورة السفيهة الوقحة يتم نطق اسم عمان والمقام السامي للسلطان هيثم المعظم حفظه الله برقص مبتذل وملابس مضحكة وسيناريو أقل ما يقال عنه أنه قلة أدب؟، نأمل من جهات الاختصاص محاسبة كل من ساهم في انتاج هذه المسخرة حساب رادع له ولغيره قبل أن تصبح الأغاني الوطنية مدعاة للشماتة”.

فهل بهذه الصورة السفيهة الوقحة يتم نطق اسم عمان والمقام السامي للسلطان هيثم المعظم حفظه الله برقص مبتذل وملابس مضحكة وسيناريو اقل ما يقال عنه أنه قلة أدب ؟ نأمل من جهات الاختصاص محاسبة كل من ساهم في انتاج هذه المسخرة حساب رادع له ولغيره

قبل ان تصبح الاغاني الوطنية مدعاة للشماتة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) November 20, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدات “الشاهين” العماني معبرين عن استنكارهم للأغنية، مؤكدين أن الثقافة العُمانية تمتلك من الأغاني الوطنية ما هو أفضل من ذلك بكثير.

يا الهي .

ما هذا الذي نراه .

كم من الاعمال الوطنية العظيمة التي تم تقديمها في هذا الموسم والمواسم السابقة .

من أين أتى هؤلاء ؟

أما فيهم رجلاً رشيد ؟؟؟

كمية تفاهه لا حدود لها . — أيمن الغيثي 🇴🇲 (@omar___oman) November 20, 2020

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ماتعرف كيف استوت تو هذيلا شو على بالهم شي زين مثلا فشيله 💔 — Salah AlBulushi (@SalahAlBulushi) November 20, 2020

نعم أتفق معك. ليس من عاداتنا وأخلاقنا وقيمنا الظهور والتميع والتسفه بهكذا صوره لأنها إنعكاس ومرآه للعماني عبر القنوات العالميه. — شهم العرب (@abuabdullah9979) November 20, 2020

مثل هذه الاعمال فيها من الميوعه والتمايل القبيح لاتمت بشيء للاصاله والتراث العماني ،، اتمنى تكون هنالك رقابه لوقف مثل هذه الاعمال الغير لائقه ابدا وغيرها من الفنون المصطنعه الخارجه عن المألوف وتعفها النفس العمانيه الاصيله . — ابو تيمور الشنفري (@shanfari27) November 20, 2020

وين تم التصوير؟

اتوقع شي جراجات التصليح عند كومار — charly (@4oCharly) November 20, 2020

وقبل عدة أيام احتفلت سلطنة عمان، بالذكرى الخمسين لعيدها الوطني، الذي يوافق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، حيث احتفل العُمانيون بذكرى مرور 50 عاماً على النهضة العُمانية الحديثة التي تم تأسيسها عام 1970 على يد السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

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