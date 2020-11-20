مقتل شابة مسلمة على يد هندوسي
مقتل شابة مسلمة على يد هندوسي
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بعدما تحرّش بها مع أصدقائه .. “شاهد” كيف أحرق هندوسي حاقد شابة مسلمة لرفضها الزواج منه!

كتب وطن
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أقدم شاب على بعد رفضها الزواج منه في قرية “راسولبور” في ولاية بيهار شرقي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن الشابة “غولناز هاتون” (20 عاماً)، كانت تتعرض لمضايقات من قبل الشاب الهندوسي “ساتيش كومار راي”، لحثها على الزواج منه، وأبلغته أكثر من مرة أنها لا تستطيع الزواج منه، لكونها مسلمة.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرجت هاتون من منزلها في قرية “راسولبور” لرمي القمامة، حيث اعترض كومار راي وأصدقاؤه طريقها، وبدأوا التحرش بها، فما كان من الشابة إلا أن هددته بأنها ستبلغ والدتها عنه.

 

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إثر ذلك، سكب كومار راي وأصدقاؤه زيت الغاز على هاتون، ومن ثم أضرموا النار فيها.

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، فارقت هاتون الحياة في المستشفى، بعدما باءت بالفشل، كافة محاولات الكادر الطبي لإنقاذها.

نظمت عائلة هاتون احتجاجات، لمطالبة الشرطة بإلقاء القبض على المجرمين، في حين أعلنت الشرطة إلقاء القبض على أحدهم، بينما ما زالت تواصل البحث عن كومار راي وشخص آخر.

 

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