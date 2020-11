بعدما تحرّش بها مع أصدقائه .. “شاهد” كيف أحرق هندوسي حاقد شابة مسلمة لرفضها الزواج منه!

أقدم شاب هندوسي على حرق شابة مسلمة بعد رفضها الزواج منه في قرية “راسولبور” في ولاية بيهار شرقي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن الشابة “غولناز هاتون” (20 عاماً)، كانت تتعرض لمضايقات من قبل الشاب الهندوسي “ساتيش كومار راي”، لحثها على الزواج منه، وأبلغته أكثر من مرة أنها لا تستطيع الزواج منه، لكونها مسلمة.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرجت هاتون من منزلها في قرية “راسولبور” لرمي القمامة، حيث اعترض كومار راي وأصدقاؤه طريقها، وبدأوا التحرش بها، فما كان من الشابة إلا أن هددته بأنها ستبلغ والدتها عنه.

إثر ذلك، سكب كومار راي وأصدقاؤه زيت الغاز على هاتون، ومن ثم أضرموا النار فيها.

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، فارقت هاتون الحياة في المستشفى، بعدما باءت بالفشل، كافة محاولات الكادر الطبي لإنقاذها.

نظمت عائلة هاتون احتجاجات، لمطالبة الشرطة بإلقاء القبض على المجرمين، في حين أعلنت الشرطة إلقاء القبض على أحدهم، بينما ما زالت تواصل البحث عن كومار راي وشخص آخر.

Muslim girl in Bihar in #India was burnt alive and thrown into a well by right wing Hindu extremists

Victims family dmnding justice but no one listening to them even after 2wks

India is becoming positively unsafe for religious minorities#JusticeForGulnaz#indiadeservesblacklist pic.twitter.com/Mq1xBjC0hm

— RaNa BilaL (@AB18PK) November 17, 2020