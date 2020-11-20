كشفت الإعلامية الكويتية الشهيرة، حليمة بولند تفاصيل ما قالت إنه نجاتها من موت محقق بأحد العيادات الخاصة بعمليات التجميل، وذلك بعد حقنها بجرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياتها.

وقالت حليمة ، وفق تصريح لها عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: “اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله.. كنت راح اموت من ابرة البنج بالعيادة.. لأن الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزايدة وحسيت ان روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة”.

حليمة بولند تحذر متابعينها من التخدير بالعيادات: "كنت بموت من جرعة بنج زايدة!" pic.twitter.com/ggTkWQFIDH — Celebs Zone (@CelebsZo) November 19, 2020

وأضافت بولند: “قعدت اتشهد كثير واقرأ قران وركبولي جهاز الأكسجين.. والحمد لله فقت بعد فترة وقمت بالسلامة والحين بصلي 100 ركعة شكر وحمد لله”.

وحذرت الإعلامية الكويتية بعض الفنانين، قائلةً: “ديروا بالكم من البنج والتخدير بالعيادات.. والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم عشان تخلون بالكم والله هو الحافظ”.

وتعتبر الإعلامية الكويتية حليمة، إحدى الشخصيات المشهورة بإثارة الجدل، وتحديدًا في الكويت، بسبب ملابسها وتصرفاتها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات حليمة بولند، ساخرين من تصريحاتها التي اعتبرت مثيرة للجدل ولتسليط الضوء عليها.

يا كثر رياءها .. — ௸ (@4nothe) November 19, 2020

حليمة بولند راجعه من الموت وتقول ما اتخيل حياتي بدونكم جمهوووري…!!!!!

فياااااان عقلها ياناس 😭 — بـ🦋 (@Theshynessmoon) November 20, 2020

استهدي بالله الرسول ما صلى ١٠٠ ركعة بوقت واحد وثاني شي متى صرتي مسلمة؟؟#حليمه_بولند pic.twitter.com/3jm6zIiaIq — بنـ محمـد (@3shmrr) November 20, 2020

مدري ليه تذكرت ذي pic.twitter.com/aQKVCYgtgS — Sara (@xpl93) November 19, 2020

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ومؤخرًا، شنت قوات الأمن الكويتية حملة كبيرة ضد الفاشينيستات من أجل إجبارهن على الالتزام بقواعد الذوق العام من ناحية اللباس والمحتوى، وهذا ما أكدته الناشطة الكويتية ريم الشمري، التي رأت أن حليمة بولند هي أساس الابتذال في الكويت.

وقالت ريم الشمري: “لكن أين أنتم من الشخص الحقيقي الذي تسبب بهذا العري والابتذال وفتح المجال له. والجميع سار على خطاه؟ هي التي ابتكرت التصوير بالروب والفوطة في عام 2016. أين أنتم عن حليمة بولند والتي هي الملكة التي جعلت الفتيات يحذون حذوها”.

وأكدت الناشطة الكويتية، أنها ليست وحدها من يطرح السؤال نفسه، قائلة: “أنا متأكدة أن 99.9% من الشعب الكويتي يسألون نفس سؤالي. لماذا لم يتم استدعاء حليمة بولند؟”.

وبعد كل هذه التصريحات، فاجأت حليمة بولند جمهورها بارتداء الحجاب في أحدث إطلالاتها عبر “سناب شات”، وعلقت حليمة على الصورة التي نشرتها: “كلكم ناطرين هاللوك”، مضيفةً: “أدري كلكم ناطرين هاللوك.. الإعلان جا بوقته”.

وفي السياق، اعتبر بعض المتابعين أن تعليق حليمة بولند يدل على السخرية من الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية الكويتية، خصوصًا وأن الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت -أيضًا- مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، سخرت فيه من تصرف زميلتها حليمة بولند.

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