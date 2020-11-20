الراقصة صافيناز تفضح أثرياء الخليج الذين دفعوا “ما فوقهم وما تحتهم” لأجل ليلة معها .. هذا ما طلبوه منها

كشفت الراقصة صافيناز أنها تلقت عروضاً كثيرة للزواج من أثرياء الخليج لكنها رفضتهم جميعا.

وقالت إن سبب رفضها لهم هو لأنهم كبار في السن، وقالت إنها ترغب في الارتباط برجل صغير: “أنا بحب الرجالة الصغيرة”.

وذكرت أن هؤلاء الرجال جميعاً لم يكن لديهم أي اعتراض على عملها. وقالت: “كنا هنتجوز في السر من غير ما أبطل شغلي . بس رفضت”.

وأشارت الى أنها ستقيم مسابقة لاختيار شريك حياتها على أن يتقدم لها الراغبون في الزواج ثم تختار من بينهم من يفوز .

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