وزير الأوقاف السعودي عبد اللطيف آل الشيخ
عبد اللطيف آل الشيخ
Imageالهدهد

وزير الأوقاف السعودي يفصل كل الخطباء الذين لم يشيطنوا الإخوان المسلمين وانتظروا حملة اعتقالات جديدة

كتب وطن
0

أصدر وزير السعودي، ، قراراً عاجلاً بفصل كل الخطباء الذين لم يلتزموا في شيطنة جماعة ، وقراءة بيان الذي كفرهم خلال الماضية.

 

ونشر المغرد السعودي الشهير “مجتهد” صورة عن القرار الذي جاء تحت عنوان “سري للغاية”. ووجه إلى جهات الاختصاص بالمملكة ويقضي بطي قيد كل من لم يلتزم بقراره في قراءة بيان هيئة كبار العلماء خلال خطبة الجمعة، وكذلك الخطباء الذين تغيبوا او اعتذروا عن خطبة الجمعة بدون عذر رسمي قبل موعد التعميم.

 

كما وطالب وزير الأوقاف السعودي بإيجاد خطباء بدلاء بشكل مؤقت للقيام بمهام التطبيل التي رفضها خطباء الشرفاء.!

 

آل الشيخ يفصل الدين على هواه..

وكان آل الشيخ قد أعلن عن تخصيص موضوع خطبة الجمعة الماضية بجميع مساجد المملكة. لدعم بيان هيئة كبار العلماء ضد المسلمين الذي صدر الثلاثاء الماضي.

 

“آل الشيخ” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي دون ما نصه:”وجهت زملائي أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن البيان الشافي والكافي لـ #هيئة_كبار_العلماء والمتضمن أن #جماعة_الإخوان_المسلمين إرهابية ولا تمثل منهج

 

وأوضح الوزير الذي أتى به ابن سلمان ليفصل الدين على هواه ومزاجه، أن الخطبة ستشمل قراءة البيان كاملاً. واختتم “اسأل الله تعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم.”

 

ولم يتوان خطباء مساجد المملكة عن تلبية دعوة وزير أوقافهم، وانبروا في شيطنة جماعة الإخوان المسلمين وتكفير قيادات الجماعة بدءاً من حسن البنا وانتهاءً بالقيادات الحالية.

 

وانبرى خطباء صلاة الجمعة في المملكة بالهجوم على جماعة الإخوان المسلمين وذلك لتبرير قرار هيئة كبار العلماء الذي صدر قبل عدة أيام باعتبار الجماعة منظمة إرهابية، وذلك امتثالاً لتوجهات ، الا أن الشرفاء منهم رفضوا هذه الدعوة واعتذروا وهو الامر الذي أثار جنون آل الشيخ وأصدر قرار فصلهم وملاحقتهم قضائياً!

اقرأ أيضا: مشاهدة أفلام إباحية وتقبيل محققين.. تقرير يكشف تفاصيل ما فعله خالد بن سلمان مع المعتقلات السعوديات

جماعة إرهابية

ويشار إلى أن هيئة كبار العلماء السعودية في بيان مفاجئ لها هجوما عنيفا على جماعة الإخوان المسلمين. ودون مقدمات أو ذكر سبب الهجوم زعمت الهيئة السعودية في بيانها أن جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام”. محذرة من الانتماء إليها او التعاطف معها.

 

وقالت هيئة كبار العلماء وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” إن جماعة الإخوان المسلمين “لا تمثل منهج الإسلام. وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”، حسب زعمها.

 

وتابع البيان المثير للجدل:” أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم. أو غير ذلك. فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين. فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول. وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية”

 

عنف وارهاب

وتابعت هيئة كبار العلماء بالمملكة هجومها على الجماعة. والذي يبدو أنه بسبب خطاب الإخوان المؤيد لبايدن والمهنئ بفوزه:”ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية. ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن. ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.”

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

تفاصيل مروعة عن “ليلة الضرب” في “ريتز كارلتون”.. المحققون لا…

الهدهد

مستشار أردوغان يرد على “فشلة” الرياض وأبوظبي بمقال ناري وضع فيه النقاط…

حياتنا

“شاهد” مؤخرة هند القحطاني تثير ضجة واسعة وهذا ما فعلته السعودية…

الهدهد

الناشطة اختطفت بالإمارات وسُلمت له.. واشنطن بوست قلبت الطاولة على رأس ابن سلمان بقمة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.