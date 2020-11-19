سفالة منقطعة النظير.. “شاهد” ميريام كلينك عارية وتستعرض مناطق حساسة لإدخال السرور على متابعيها!

نشرت اللبنانية ميريام كلينك فيديو فاضح عرضها لهجوم عنيف، كشفت فيه عن مفاتنها ومناطقها الحساسة لكسب مزيد من المتابعين والمشاهدات عبر أسلوبها الرخيص.

وظهرت “كلينك” في المقطع الذي نشرته على انستجرام، وهي تتراقص بخفة في احدى الطرقات والشوارع العامة مرتدية فستان قصير فاضح أظهرها وكأنها عارية مع تعليق قالت فيه: “اسطورة العصر ..جسد الأفعى”.

وتستعرض ميريام دائما جسدها في العديد من المناسبات، وسبق أن ظهرت بصور مغرية بالبكيني الفاضح وكشفت عن مؤخرتها المشدودة وصدرها المنفوخ بعد عمليات تجميل عديدة خضعت لها كلينك في الفترة المؤخرة.

وميريام كانت قد غادرت لبنان الى بلدها الثاني من حيث الجنسية صربيا بعد تفجير بيروت وفتح المطارات واحتفالها الماجن بعيد ميلادها واذي عرضها لانتقادات واسعة في لبنان.

ويشار الى ان ميريام كلينك كانت قد وعدت الجمهور بالكف عن نشر صورها العارية بعد اعتماد اسلوب التعري من قبل الصاعدات وهو ماعدته بمثابة تعدي على مهنتها المختصة والتي اشتهرت فيها ميريام كلينك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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