كان يعيش مشاكل خاصة.. العثور على قنصل فرنسا بالمغرب جثة هامدة ومزاعم بشأن علاقة مع زوجة الملك محمد السادس

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي صدمة وضجة كبيرة عقب الإعلان عن العثور على جثة قنصل فرنسا لدى المغرب “دينيس فرنسوا”، داخل غرفته بالقنصلية حيث كان معلقا بحبل ومشنوقا.

وبحسب التحقيقات الرسمية الأولية فقد أقدم “دينيس فرنسوا” على الانتحار بشنق نفسه صباح الخميس، وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا عاجلا في الموضوع.

الأمن المغربي يؤكد العثور على جثة القنصل الفرنسي العام بمدينة طنجة مشنوقا في محل إقامته داخل القنصلية — وكالة خبر للأنباء (@khabaragency) November 19, 2020

موقع “360” المغربي ذكر أن المسؤول الفرنسي البالغ 55 عاما، أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته؛ حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف أنه كان يعيش مشاكل خاصة، وتقدم بطلب إعفائه من مهامه كسفير فرنسا ولسلطات بلاده بعد أسابيع قليلة على تعيينه قنصلا بطنجة.

العثور على القنصل الفرنسي لدى المغرب دينيس فرانسوا ميتاً في منزله في طنجة، وانباء عن إنتحاره، القنصل عين حديثاً في القنصلية الفرنسية بتاريخ 15 سبتمبر وقيل انه تقدم بطلب رسمي الى سفيرة بلاده بالإعفاء من مهامه بعد تعيينه وذلك لقضايا شخصية. pic.twitter.com/Cw1SKWdH3R — Nawaf | نـواف (@NMeleihi) November 19, 2020

وأثار ناشطون الشكوك وراء هذا الحادث معبرين عن عدم اقتناعهم بهذه الرواية.

العُثور على جثة القنصل العام الفرنسي صباح اليوم مشنوقا في منزله بطنجة(المغرب).😮#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه21 — shmo7k-ym3ne (@shmohk_77ym3ne) November 19, 2020

وبينما ربط البعض بين وفاة القنصل الفرنسي وحملة مقاطعة فرنسا وإساءة ماكرون للنبي، زعم البعض وجود علاقة بين القنصل المتوفي وزوجة الملك محمد السادس.

صورة الملكة سلمى زوجة الملك محمد السادس التي كانت في علاقة مع القنصل الفرنسي الذي وجدوه مقتول في المغرب صبيحة اليوم pic.twitter.com/vB0PvqvFqI — شرفي احمد (@gUrd0bkRniTSMt2) November 19, 2020

القنصل الفرنسي في #المغرب وجد مقتول بشقته

يقال أنه كان في علاقة مشتبهة مع زوجة الملك المغربي pic.twitter.com/M2na9lZGey — محمد الامين دحماني (@DMLVBCLUB) November 19, 2020

وباشر القنصل أعماله بالمغرب خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اقتراحه من طرف سفيرة فرنسا بالمملكة.

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القنصل الفرنسي الذي وجد ميت بشقته كان في علاقة مشبوهة مع زوجة الملك المغربي pic.twitter.com/oPLez75YMk — العقيد محمد شعباني (شهيد) ☪️ (@OsamaDz46) November 19, 2020

وصرح وقتها للصحافة أنه “سعيد” بتعيينه من طرف سفيرة بلاده، معربا عن أمله بأن يساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مجالات عديدة ما بين فرنسا والمغرب.

و”دينيس فرانسوا” من مواليد 29 أبريل/نيسان 1965، وتخرج بدرجة الماجستير في القانون العام، والتحق بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في عام 1992، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا داخل الدولة.

وكان نائب القنصل العام في مونتريال، بين عامي 2004 و2009، ورئيس مكتب السياسات القانونية وإدارة الموارد البشرية، بين عامي 2013 و2016.

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