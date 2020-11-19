قنصل فرنسا بالمغرب
قنصل فرنسا بالمغرب
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كان يعيش مشاكل خاصة.. العثور على قنصل فرنسا بالمغرب جثة هامدة ومزاعم بشأن علاقة مع زوجة الملك محمد السادس

كتب وطن
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي صدمة وضجة كبيرة عقب الإعلان عن العثور على جثة قنصل فرنسا لدى ”، داخل غرفته بالقنصلية حيث كان معلقا بحبل ومشنوقا.

 

وبحسب التحقيقات الرسمية الأولية فقد أقدم “دينيس فرنسوا” على الانتحار بشنق نفسه صباح الخميس، وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا عاجلا في الموضوع.

 

موقع “360” المغربي ذكر أن المسؤول الفرنسي البالغ 55 عاما، أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته؛ حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

وأضاف أنه كان يعيش مشاكل خاصة، وتقدم بطلب إعفائه من مهامه كسفير فرنسا ولسلطات بلاده بعد أسابيع قليلة على تعيينه قنصلا بطنجة.

 

وأثار ناشطون الشكوك وراء هذا الحادث معبرين عن عدم اقتناعهم بهذه الرواية.

 

وبينما ربط البعض بين وفاة القنصل الفرنسي وحملة مقاطعة فرنسا وإساءة ماكرون للنبي، زعم البعض وجود علاقة بين القنصل المتوفي وزوجة الملك محمد السادس.

 

وباشر القنصل أعماله بالمغرب خلال  أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اقتراحه من طرف سفيرة فرنسا بالمملكة.

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وصرح وقتها للصحافة أنه “سعيد” بتعيينه من طرف سفيرة بلاده، معربا عن أمله بأن يساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مجالات عديدة ما بين فرنسا والمغرب.

 

و”دينيس فرانسوا” من مواليد 29 أبريل/نيسان 1965، وتخرج بدرجة الماجستير في القانون العام، والتحق بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في عام 1992، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا داخل الدولة.

 

وكان نائب القنصل العام في مونتريال، بين عامي 2004 و2009، ورئيس مكتب السياسات القانونية وإدارة الموارد البشرية، بين عامي 2013 و2016.

 

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2 تعليقات
  1. ايسكوبار يقول

    المسؤول الفرنسي البالغ من العمر 55 عاما، وجدمعلقا بواسطة حبل داخل بيته؛ حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واصابع تشير الى مخابرات جولة في الجوار

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  2. عابر سبيل يقول

    اقول للمرتزق الصحراوي الذي ربط انتحار القنصل الفرنسي بعلاقة مشبوهة مع طليقة الملك محمد السادس .هل تظن أن الاميرة السابقة تعيش في خيمة من خيام مخيمات تندوف عندكم ام ماذا؟ بل ان الاميرة تعيش في قصر خاص بها وتحت المراقبة الدائمة من طرف جهاز خاص أنشئ لذلك الغرض حتى لا يؤذيها أحد لانها زوجة سابقة للملك وأم دائمة للملك القادم.فالمرجو منكم احترام عقولنا ولا تنشروا الاكاذيب المفضوحة.

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