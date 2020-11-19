في الكويت.. “وغد” لم يُقاوم جمال فتاة سورية ففعلها معها في الشارع وهرب!

تعرضت مقيمة سورية في الكويت إلى التحرش من شخص مجهول أثناء سيرها في أحد الشوارع بمحافظة حولي.

وتقدمت السورية إلى أحد المخافر في حولي، وأبلغت أن أحد الأشخاص لحق بها في الشارع وسبب لها مضايقات بقصد التحرش بها، واستمر بمضايقتها ومعاكستها، وعندما تصدت له هرب من المكان.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن “رجال الأمن سجلوا قضية تحريض على الفسق والفجور ضد مجهول أحيلت إلى المباحث للتحري وتحديد هوية المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.

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