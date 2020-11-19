تحرش
تحرش
حياتنا

في الكويت.. “وغد” لم يُقاوم جمال فتاة سورية ففعلها معها في الشارع وهرب!

كتب وطن
0

تعرضت مقيمة سورية في إلى التحرش من شخص مجهول أثناء سيرها في أحد الشوارع بمحافظة حولي.

 

وتقدمت السورية إلى أحد المخافر في حولي، وأبلغت أن أحد الأشخاص لحق بها في الشارع وسبب لها مضايقات بقصد التحرش بها، واستمر بمضايقتها ومعاكستها، وعندما تصدت له هرب من المكان.

 

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن “رجال الأمن سجلوا قضية تحريض على الفسق والفجور ضد مجهول أحيلت إلى المباحث للتحري وتحديد هوية المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” كويتي عائد من لبنان يكتشف مفاجأة صدمته على متن الطائرة التي نقلته…

الهدهد

رسالة خاصة من أمير قطر لملك المغرب تزامنا مع الكشف عن مخطط إماراتي لقلب نظام الحكم…

حياتنا

بفستان مكشوف الصدر وفتحة تكشف فخذها .. اللبنانية سازديل تتطاول على السلطات الكويتية…

حياتنا

حادثة مرعبة في الكويت .. هذا ما عثر عليه مواطن بعدما هدم منزله لإعادة بنائه!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.