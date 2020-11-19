الدكتور غازي الرواس سفير عمان في فرنسا
الدكتور غازي الرواس سفير عمان في فرنسا
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“شاهد” مسؤول عُماني كبير فتح جميع الملفات الشائكة على الملأ وهذا ما قاله في حوار جريء جدا

كتب وطن
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أجرى ، حوارا جريئا جدا مع الإعلامية ، فتح فيه الكثير من الملفات الشائكة بالمنطقة.

 

وعبر إذاعة “مونت كارلو” الدولية وتحديدا في برنامج “”، كشف “الرواس” لإيمان الحمود موقف السلطنة صراحة من جميع هذه الملفات ومنها أزمة الخليج وحرب والعلاقة مع إيران والقضية الفلسطينية.

 

 

كذلك تحدث سفير السلطنة في فرنسا عن سقف الحرية في السلطنة. وتناول عودة بعض المعارضين في الخارج للسلطنة عقب تولي السلطان مقاليد الحكم.

 

وجاء ضمن حديثه أنَّه لا شك أبدًا في حل الأزمة الخليجية رغم أن الوقت طال لحلها.

 

واشار إلى أنّ أمير الكويت ، كان سعى إلى حل هذه المشكلة. وأنَّ عُمان لن تألو جهدًا لحل الأزمة.

 

وأكد سفير سلطنة عمان في فرنسا أنَ المشكلة في اليمن بلغت حد محزن جدًا. ولن تنساها الأجيال بسبب الوضع المزر من الناحية الإنسانية والصحية.

 

وأشار الدكتور غازي الرواس أنَّ لكل دولة الحق أن تقوم بما تراه في مصلحتها السياسية، وذلك بخصوص قضية مع . مؤكدًا أنَّ عُمان تؤمن بأن السلام لن يأتي إلا عن طريق أن يُقدّم للناس حقوقهم.

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