“شاهد” مسؤول عُماني كبير فتح جميع الملفات الشائكة على الملأ وهذا ما قاله في حوار جريء جدا

أجرى الدكتور غازي الرواس سفير سلطنة عمان في فرنسا، حوارا جريئا جدا مع الإعلامية إيمان الحمود، فتح فيه الكثير من الملفات الشائكة بالمنطقة.

وعبر إذاعة “مونت كارلو” الدولية وتحديدا في برنامج “ساعة خليجية”، كشف “الرواس” لإيمان الحمود موقف السلطنة صراحة من جميع هذه الملفات ومنها أزمة الخليج وحرب اليمن والعلاقة مع إيران والقضية الفلسطينية.

كذلك تحدث سفير السلطنة في فرنسا عن سقف الحرية في السلطنة. وتناول عودة بعض المعارضين في الخارج للسلطنة عقب تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم.

وجاء ضمن حديثه أنَّه لا شك أبدًا في حل الأزمة الخليجية رغم أن الوقت طال لحلها.

واشار إلى أنّ أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، كان سعى إلى حل هذه المشكلة. وأنَّ عُمان لن تألو جهدًا لحل الأزمة.

وأكد سفير سلطنة عمان في فرنسا أنَ المشكلة في اليمن بلغت حد محزن جدًا. ولن تنساها الأجيال بسبب الوضع المزر من الناحية الإنسانية والصحية.

وأشار الدكتور غازي الرواس أنَّ لكل دولة الحق أن تقوم بما تراه في مصلحتها السياسية، وذلك بخصوص قضية التطبيع مع إسرائيل. مؤكدًا أنَّ عُمان تؤمن بأن السلام لن يأتي إلا عن طريق أن يُقدّم للناس حقوقهم.

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