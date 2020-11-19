“شاهد” مؤخرة هند القحطاني تثير ضجة واسعة وهذا ما فعلته السعودية “المهووسة”!

عادت الناشطة السعودية هند القحطاني “المهووسة بالجنس والمثلية” لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو خلال عرضها الأزياء بطريقة جريئة.

وظهرت هند القحطاني بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تُعلن لأحد ماركات الأزياء، فارتدت أكثر من فستان طويل. لكنها ركزت على إبراز مؤخرتها بشكل فاضح، ماعرضها للهجوم من المُتابعين.

View this post on Instagram A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andaftar__ksa)

وقوبل المقطع بهجوم كبير من قبل النشطاء على القحطاني التي تتعمد إثارة الغرائز والتعري لكسب المال، وجاء في أحد التعليقات: “استعراض لحم ورخص وهي عارفة السوق اللي ماشي”.

وسخرت أخرى قائلة: “ذنوب على الفاضي. ومبسوطة، انضبي ياخالة”.

وذكرها آخر بتصريحها حين قالت أن جمهورها من الطبقة الراقية في السعودية، وسخر قائلاً: “هذا اللي يجيب مشاهدات الطبقة النخبة الراقية على قولها”.

وكانت هند القحطاني قد تعرضت إلى موقف مُحرج قبل أيام حين ظهر شكلها على حقيقته دون “فلاتر” سناب شات. وظهرت هند القحطاني حينها بمقطع متداول وهي بفستان أخضر وتتحدث مع أحدهم، ولم يستطع “الفلتر” تحديد وجهها لأن التصوير كان جانبياً، وقالت هند: “أهم شيء حطيتي الفلتر”.

شاهد أيضا: هند القحطاني تنشر “فيديو قلّة حياء” وتثير سخطاً واسعاً بـ”ربربتها”!!

View this post on Instagram A post shared by اكاونت للجمال و المشاهير (@deema_account)

ودائما ما تثير هند القحطاني جدلاً بين السعوديين بمقاطعها التي كان آخرها عندما ظهرت مرتدية فستانا أزرق اللون. وتستعرض جسدها أمام مرآة، وتتفاخر بأنها “مربربة”، شاكرةً والدتها التي أورثتها هذه الصفة بحسب قولها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك