“شاهد” الرجل الأخضر مشعوذ عربي يُجبر النساء على ممارسة الرذيلة داخل مزرعته بهذه الحيلة الخبيثة!

ألقت قوات الأمن في سوريا القبض على مشعوذ في دمشق، يقوم باستدراج النساء وابتزازهن وإجبارهن على ممارسة أفعال منافية للحشمة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان رصدته “وطن”، أن المشعوذ الملقب (الرجل الأخضر) احتال على عدة نسوة في ريف دمشق، لكنه أصبح في قبضة شرطة ناحية ببيلا الآن.

وأشارت الداخلية السورية إلى أن البداية كانت حين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشخص ذو لحية وقيل إنه مشعوذ موجود في مزارع كوم الحجر التابعة للسبينة بريف دمشق .

وبعد إلقاء القبض عليه، والتحقيق معه اعترف بإقدامه على الشعوذة بحجة أنه يستطيع أن يؤلف القلوب ويقارب الأزواج بين بعضهم البعض وكشف المستور وفك الربط والرصد والسحر باستخدام أنواع من البخور وحبر الزعفران وبعض الأدوات الخاصة بالسحر والشعوذة.

و اعترف “الرجل الأخضر” أيضاً بقيامه بممارسة الجنس مع بعض النسوة مستغلاً حاجتهم له بعد أن يقوم بطلب ملابس خاصة بهم وبأزواجهم فتقوم الضحايا بتلبية رغبته خوفاً من الفضيحة، كما يقوم بقبض مبالغ مالية مقابل ما يفعله.

وعثرت الشرطة في مزرعته على الأدوات الخاصة بالسحر والشعوذة، ولا تزال التحقيقات مستمرة وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

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