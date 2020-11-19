ايدي كوهين
ايدي كوهين
الهدهد

جزائريون يمسحون الأرض بمستشار نتنياهو بعد هذه التغريدة “الوقحة” عن الجزائر

كتب وطن
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شن جزائريون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على إيدي كوهين، الباحث الإسرائيلي والمستشار بمكتب رئيس الاحتلال بنيامين ، بعد تغريدة له سخر فيها من وشعبها بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

 

“كوهين” كتب في تغريدته التي رصدتها (وطن) ساخرا: “عاجل: فيلق من الجزائر بطريقه الى ليحررها والجيش الاسرائيلي يسلم سلاحه خوفا من القتال. أرجو ألا تكونوا قد صدقتم الخبر!”.

 

وجاءت تغريدة مستشار نتنياهو ساخرة من حديث الجزائر عن ، معتبرا أن “نصف الشعب الجزائري يحلم بالسفر إلى فرنسا”.

 

كما تأتي تغريدة كوهين بعد أيام من اختيار مؤسسة “سيدة الأرض” الفلسطينية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، شخصية العام 2020 السياسية “نظرا لموقفه الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه موجة في المنطقة العربية”.

 

وأثارت تدوينة الباحث الإسرائيلي جدلا واسعا على توتير، وشن نشطاء هجوما عنيفا عليه معبرين عن تضامنهم الكامل مع فلسطين وقضيتها ومنددين بالاحتلال وداعميه.

 

وكان كوهين أثار قبل أيام جدلا كبيرا بعد سخريته من الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بسبب عدم إقرار الأخير لقانون يمنع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم تعهده بذلك خلال الانتخابات الرئاسية.

 

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