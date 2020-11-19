جزائريون يمسحون الأرض بمستشار نتنياهو بعد هذه التغريدة “الوقحة” عن الجزائر

شن جزائريون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على إيدي كوهين، الباحث الإسرائيلي والمستشار بمكتب رئيس الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد تغريدة له سخر فيها من الجزائر وشعبها بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

“كوهين” كتب في تغريدته التي رصدتها (وطن) ساخرا: “عاجل: فيلق من الجزائر بطريقه الى فلسطين ليحررها والجيش الاسرائيلي يسلم سلاحه خوفا من القتال. أرجو ألا تكونوا قد صدقتم الخبر!”.

عاجل: فيلق من الجزاير بطريقه الى فلسطين ليحررها والجيش الاسرائيلي يسلم سلاحه خوفا من القتال .

ههه ليكون صدقتوا — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 17, 2020

وجاءت تغريدة مستشار نتنياهو ساخرة من حديث الجزائر عن تحرير فلسطين، معتبرا أن “نصف الشعب الجزائري يحلم بالسفر إلى فرنسا”.

كما تأتي تغريدة كوهين بعد أيام من اختيار مؤسسة “سيدة الأرض” الفلسطينية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، شخصية العام 2020 السياسية “نظرا لموقفه الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه موجة التطبيع في المنطقة العربية”.

وأثارت تدوينة الباحث الإسرائيلي جدلا واسعا على توتير، وشن نشطاء هجوما عنيفا عليه معبرين عن تضامنهم الكامل مع فلسطين وقضيتها ومنددين بالاحتلال وداعميه.

إقرأ تاريخ عظماء الجزائر يا أدي و أنا أوعدك أن يرجف قلبك من الرعب أن يقوم هؤلاء الرجال من ثباتهم — Flip (@Flip93839670) November 17, 2020

الجزائر شعب حر وضحى بملايين من اجل طرد الاحتلال الفرنسي

فلا غرابه اذا حررو فلسطين مع الاحرار من الامه العربيه والاسلاميه في يوما من الايام 👌 — Mohammed (@Mohamme36312411) November 18, 2020

وليش مانصدق مثل مانتم مصدقين بأن كنوز سليمان تحت القدس وشغالين حفر … احنا عندنا دليل كلام الله عزوجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم

سيتحرر قدسنا وذا وعد من الخالق جل علاه

والوعد قريب وانتظر. — ⚜🔱مطفش إبليس🔱⚜ (@n0LkBNxbC9BPavW) November 17, 2020

وكان كوهين أثار قبل أيام جدلا كبيرا بعد سخريته من الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بسبب عدم إقرار الأخير لقانون يمنع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم تعهده بذلك خلال الانتخابات الرئاسية.

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