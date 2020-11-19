الاعلامية العراقية لميس الكعبي تتمنى أن يحكم بلادها شخص مثل السلطان هيثم بن طارق

تمنت الاعلامية العراقية لميس الكعبي، المقيمة في سلطنة عمان منذ 12 عاما، أن يحكم بلادها “العراق” شخصاً مثل السلطان هيثم بن طارق الذي وصفته بالرجل القوي ويده تطول كل فاسد.

وقالت الكعبي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( سبق وغردت بصوت عالي بناءاً على تجربة شخصية بنيتها من خبرة ١٢عاماً وليس مدح او ثناء عابر تمنيت ان يحكم بلدي #العراق_الجريح رجل حكيم يخاف الله محب لشعبه وجيرانه گ #قابوس “طيب الله ثراه” واليوم أعيد واكرر نفس الجملة بصدق اتمنى ان يحكم بلدي رجل قوي يده تطول كل فاسد گ #هيثم_بن_طارق ).

سبق وغردت بصوت عالي بناءاً على تجربة شخصية بنيتها من خبرة ١٢عاماً وليس مدح او ثناء عابر تمنيت ان يحكم بلدي #العراق_الجريح رجل حكيم يخاف الله محب لشعبه وجيرانه گ #قابوس "طيب الله ثراه" واليوم أعيد واكرر نفس الجملة بصدق اتمنى ان يحكم بلدي رجل قوي يده تطول كل فاسد گ #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/eWbW5H6fpG — LAMEES ALKAABI🇮🇶لميس الكعبي (@LameesAlka3bi) November 19, 2020

وقاد السلطان هيثم بن طارق، سلطنة عمان إلى نهضة غير مسبوقة منذ تولية زمام الحكم في السلطنة مطلع يناير الماضي، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد، محققاً نجاحاً كبيراً على كافة الاصعدة منها الاقتصادية والادارية.

وتوفي السلطان قابوس، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا للبلاد. وجرت مراسم انتقال الحكم إلى بن طارق بسلاسة وسرعة.

وكانت فترة حكم السلطان قابوس أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته .

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