الاعلامية لميس الكعبي
الاعلامية لميس الكعبي
الهدهد

الاعلامية العراقية لميس الكعبي تتمنى أن يحكم بلادها شخص مثل السلطان هيثم بن طارق

كتب وطن
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تمنت الاعلامية العراقية ، المقيمة في سلطنة عمان منذ 12 عاما، أن يحكم بلادها “” شخصاً مثل السلطان الذي وصفته بالرجل القوي ويده تطول كل فاسد.

 

وقالت الكعبي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( سبق وغردت بصوت عالي بناءاً على تجربة شخصية بنيتها من خبرة ١٢عاماً وليس مدح او ثناء عابر تمنيت ان يحكم بلدي #العراق_الجريح رجل حكيم يخاف الله محب لشعبه وجيرانه گ #قابوس “طيب الله ثراه” واليوم أعيد واكرر نفس الجملة بصدق اتمنى ان يحكم بلدي رجل قوي يده تطول كل فاسد گ #هيثم_بن_طارق ).

 

وقاد السلطان هيثم بن طارق، سلطنة عمان إلى نهضة غير مسبوقة منذ تولية زمام الحكم في السلطنة مطلع يناير الماضي، عقب وفاة السلطان ، محققاً نجاحاً كبيراً على كافة الاصعدة منها الاقتصادية والادارية.

 

وتوفي السلطان قابوس، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا للبلاد. وجرت مراسم انتقال الحكم إلى بن طارق بسلاسة وسرعة.

 

وكانت فترة حكم السلطان قابوس أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته .

 

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