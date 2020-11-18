نصير العمري - أمير الكويت
نصير العمري
الهدهد

“جاء أجداده على ظهر دبابة بريطانية”.. نصير العمري يسب ملك الأردن بأبشع الألفاظ وهذه خطته لقلب نظام الحكم

كتب وطن
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عاد الكاتب والأكاديمي الأردني المثير للجدل الدكتور ، لاستفزاز الأردنيين بالتطاول على الملك عبدالله الثاني والتحريض على قلب نظام الحكم في .

 

وفي تغريدة وصفها ناشطون بالوقحة تطاول “العمري” على بقوله:”ملك الأردن دخيل جاء أجداده على ظهر دبابة بريطانية واستمروا بالحكم بحماية دبابة إسرائيلية وأمريكية.”

 

وتابع في تغريدته التي هي أشبه لـ”وصلة ردح”:”يجلس ملك الاردن على كرسي الحكم ويمنعني من الحصول على جواز سفر اردني كطريقة لإسكات صوتي. كيف تمكن هذا الغريب من طردي من وطني وسلبي جواز سفري في بلد فتحه أجدادي قبل قرون طويلة؟”

 

وزعم الأكاديمي الأردني في تغريدة أخرى أن قانون الجرائم الالكترونية في #الأردن مصمم لحماية الملك من الإنتقاد عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

 

واضاف:”شعب الأردن يعيش في ذعر من تحريك الأصبع على فيسبوك وتويتر. ردي على قانون الجرائم الالكترونية هو مضاعفة جهدي لفضح فساد وعهر وقمع ملك الأردن.

 

وفي دعوة للعنف وتحريض الأردنيين ضد الملك كتب نصير العمري أيضا:”العنف الذي ينتج من محاولة التحرر من الطاغية هو عنف صحي وضروري لمواجهة الطاغية. هل رأيت جراحا يجتث السرطان بدون مشرط؟ متى ندرك أن الأسبرين لا يؤثر على السرطان؟ متى نفهم أن الأسبرين يخدر المريض فلا ينهض لمواجهة السرطان الحاكم؟”

 

واختتم الكاتب الأردني المعارض تغريداته بتأكيد دعوته لقلب نظام الحكم في الأردن:”أنا لا أحاول إسقاط ملك #الأردن فقط بل كل حكام العرب. واجبي كعربي مصاب بحالة وعي هو إشعال نار الثورة في كل مكان عن طريق إشعال فتيل الوعي بمشعل الحرية. مشكلة عبودية العرب للحاكم الطاغية حلها إنارة طريق الأحرار بالشوق للحرية والديمقراطية”

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يشار إلى أن هجوم نصير العمري على ملك الأردن سبقه هجوم مماثل على سلطنة والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث أشار البعض إلى أنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.

 

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2 تعليقات
  1. علم يقول

    جريدتكم تطبل لملك الاردن اكثر من رانية

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  2. مغترب يقول

    عندي كلمة كمغترب اردني لهالحشرة نصير تفو عليك من واحد سلطي يا زبالة خليك زبالة ياتافه خليك بالاسبرين تبعك لا أعطيك اشي ثاني يصحصحك ههههه

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