“جاء أجداده على ظهر دبابة بريطانية”.. نصير العمري يسب ملك الأردن بأبشع الألفاظ وهذه خطته لقلب نظام الحكم

عاد الكاتب والأكاديمي الأردني المثير للجدل الدكتور نصير العمري، لاستفزاز الأردنيين بالتطاول على الملك عبدالله الثاني والتحريض على قلب نظام الحكم في الأردن.

وفي تغريدة وصفها ناشطون بالوقحة تطاول “العمري” على ملك الأردن بقوله:”ملك الأردن دخيل جاء أجداده على ظهر دبابة بريطانية واستمروا بالحكم بحماية دبابة إسرائيلية وأمريكية.”

ملك #الأردن دخيل جاء أجداده على ظهر دبابة بريطانية واستمروا بالحكم بحماية دبابة إسرائيلية وأمريكية. يجلس ملك الاردن على كرسي الحكم ويمنعني من الحصول على جواز سفر اردني كطريقة لإسكات صوتي. كيف تمكن هذا الغريب من طردي من وطني وسلبي جواز سفري في بلد فتحه أجدادي قبل قرون طويلة؟ — د. نصير العمري (@dr_naseer) November 18, 2020

وتابع في تغريدته التي هي أشبه لـ”وصلة ردح”:”يجلس ملك الاردن على كرسي الحكم ويمنعني من الحصول على جواز سفر اردني كطريقة لإسكات صوتي. كيف تمكن هذا الغريب من طردي من وطني وسلبي جواز سفري في بلد فتحه أجدادي قبل قرون طويلة؟”

وزعم الأكاديمي الأردني في تغريدة أخرى أن قانون الجرائم الالكترونية في #الأردن مصمم لحماية الملك من الإنتقاد عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

قانون الجرائم الالكترونية في #الأردن مصمم لحماية الملك من الإنتقاد عبر وسائل التواصل الإجتماعي. شعب الأردن يعيش في ذعر من تحريك الأصبع على فيسبوك وتويتر. ردي على قانون الجرائم الالكترونية هو مضاعفة جهدي لفضح فساد وعهر وقمع ملك الأردن. — د. نصير العمري (@dr_naseer) November 18, 2020

واضاف:”شعب الأردن يعيش في ذعر من تحريك الأصبع على فيسبوك وتويتر. ردي على قانون الجرائم الالكترونية هو مضاعفة جهدي لفضح فساد وعهر وقمع ملك الأردن.

وفي دعوة للعنف وتحريض الأردنيين ضد الملك كتب نصير العمري أيضا:”العنف الذي ينتج من محاولة التحرر من الطاغية هو عنف صحي وضروري لمواجهة الطاغية. هل رأيت جراحا يجتث السرطان بدون مشرط؟ متى ندرك أن الأسبرين لا يؤثر على السرطان؟ متى نفهم أن الأسبرين يخدر المريض فلا ينهض لمواجهة السرطان الحاكم؟”

العنف الذي ينتج من محاولة التحرر من الطاغية هو عنف صحي وضروري لمواجهة الطاغية. هل رأيت جراحا يجتث السرطان بدون مشرط؟ متى ندرك أن الأسبرين لا يؤثر على السرطان؟ متى نفهم أن الأسبرين يخدر المريض فلا ينهض لمواجهة السرطان الحاكم؟ — د. نصير العمري (@dr_naseer) November 18, 2020

واختتم الكاتب الأردني المعارض تغريداته بتأكيد دعوته لقلب نظام الحكم في الأردن:”أنا لا أحاول إسقاط ملك #الأردن فقط بل كل حكام العرب. واجبي كعربي مصاب بحالة وعي هو إشعال نار الثورة في كل مكان عن طريق إشعال فتيل الوعي بمشعل الحرية. مشكلة عبودية العرب للحاكم الطاغية حلها إنارة طريق الأحرار بالشوق للحرية والديمقراطية”

أنا لا أحاول إسقاط ملك #الأردن فقط بل كل حكام العرب. واجبي كعربي مصاب بحالة وعي هو إشعال نار الثورة في كل مكان عن طريق إشعال فتيل الوعي بمشعل الحرية. مشكلة عبودية العرب للحاكم الطاغية حلها إنارة طريق الأحرار بالشوق للحرية والديمقراطية — د. نصير العمري (@dr_naseer) November 18, 2020

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يشار إلى أن هجوم نصير العمري على ملك الأردن سبقه هجوم مماثل على سلطنة عُمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث أشار البعض إلى أنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.

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