مذبحة في مصر.. المنفذ طالب وأداة القتل سكين والضحايا أمه وأخته وزوجها والتفاصيل لا يتصورها عقل!

نقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة مروعة وصادمة في حدائق الأهرام أقدم عليها طالب، بقتل أمه وشقيقته طعنا بالسكين.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع” فقد شهدت منطقة حدائق الأهرام مذبحة مساء يوم الثلاثاء،

حيث أقدم طالب على قتل والدته وشقيقته وإصابة زوج الأخيرة.

من جانبهم قال شهود عيان من ساكني المنطقة إن الطالب سدد لأفراد أسرته طعنات نافذة بسكين، وجلس على السلم يبكي في حالة هستيرية.

هذا وأبلغ الجيران أجهزة الأمن، التي ألقت القبض على الطالب، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى.

أحد جيران الضحايا صرح لوسائل إعلام بأن الطالب كان يعاني من مرض نفسي.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن قوات الأمن اعتقلت المتهم وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحررت محضرا بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق.

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