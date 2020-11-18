طبيب سعودي لم يتمالك نفسه أمام “ألمانية” ففحصها “بمنتهى الدقة” ودفع الثمن

حكمت محكمة ألمانية على طبيب سعودي بغرامة مالية قدرها 2250 يورو، وذلك بتهمة إهانة سيدة ألمانية أثناء الكشف عليها في المستشفى التي يعمل بها.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن المرأة التي تبلغ من العمر 26 عاماً، قامت بزيارة العيادة التي يعمل بها الطبيب السعودي في هامبورغ من أجل الكشف على حساسية بالجلد. لكن الطبيب المتدرب الزائر أراد فحصها بدقة بحسب وصفها .

ورفعت المرأة دعوى ضد الطبيب السعودي فور مغادرتها العيادة، وحكمت محكمة هامبورغ

على الطبيب بالغرامة المالية بتهمة إهانة السيدة، على أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى بحقه لاحقاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الصحة بولاية شتوتغارت يدرس ملف الطبيب السعودي لفحص

إمكانية سحب ترخيصه لممارسة الطب.

هذا وقد دافع الطبيب عن نفسه أمام المحكمة، وبرر “تحرشه” بأنه أراد التأكد بعدم وجود أمراض أخرى تعاني منها . وقال إن ضيق الوقت في العيادة دفعه إلى ذلك.

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