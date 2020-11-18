طبيب سعودي
حياتنا

طبيب سعودي لم يتمالك نفسه أمام “ألمانية” ففحصها “بمنتهى الدقة” ودفع الثمن

كتب Author 2
0

حكمت على طبيب سعودي بغرامة مالية قدرها 2250 يورو، وذلك بتهمة إهانة سيدة ألمانية أثناء الكشف عليها في المستشفى التي يعمل بها.

 

وذكرت صحيفة “” الألمانية، أن المرأة التي تبلغ من العمر 26 عاماً، قامت بزيارة العيادة التي يعمل بها الطبيب السعودي في من أجل الكشف على . لكن الطبيب المتدرب الزائر أراد فحصها بدقة بحسب وصفها .

 

ورفعت المرأة دعوى ضد الطبيب السعودي فور مغادرتها العيادة، وحكمت
على الطبيب بالغرامة المالية بتهمة إهانة السيدة، على أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى بحقه لاحقاً.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الصحة بولاية يدرس ملف الطبيب السعودي لفحص
إمكانية سحب ترخيصه لممارسة الطب.

 

هذا وقد دافع الطبيب عن نفسه أمام المحكمة، وبرر “تحرشه” بأنه أراد التأكد بعدم وجود أمراض أخرى تعاني منها . وقال إن ضيق الوقت في العيادة دفعه إلى ذلك.

 

شاهد أيضا: “شاهد” فتاة سعودية “وقحة” تتحرش بشاب في المدينة المنورة وتثير موجة غضب واسعة!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا

محكمة ألمانية تؤيد رفض الخطوط الجوية الكويتية نقل أي راكب إسرائيلي على متنها

“شاهد” مفاجأة .. منفذ هجوم “هامبورغ” الإرهابي من مواليد…

مذيع “العاصمة الألمانيّة هامبرغر”: مؤسف أن يتم نسف مسيرة 16 عاماً لمجرد “زلة لسان”

فيديو| اعترض موكب أردوغان في هامبورغ وصرخ “رئيس.. رئيس” وهذا ما حصل

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.