“المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل”.. “شاهد” صلاة إسرائيلية إماراتية لمحاربة كورونا أعجبت سيف بن زايد

تباهى وزير الداخلية الاماراتي سيف بن زايد آل نهيان، بالانبطاح الذي تقوده الإمارات مع إسرائيل بعد أن خلع هو واخوته سراويلهم لإرضاء الفاشل دونالد ترامب، كاشفاً عن صلاة مشتركة بين شخصيات إماراتية وإسرائيلية، من أجل محاربي فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي يحارب فيه ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات الدين الاسلامي، أطل شقيقه سيف بن زايد في تغريدة متباهياً :”شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة كوفيد 19 حول العالم”.

شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة كوفيد 19 حول العالم pic.twitter.com/v40OcNHltH — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) November 17, 2020

وحسب الفيديو، فقد ظهر شخصيات من الجانبين يتحدثون عن التسامح بين الأديان، وضرورة الانفتاح بين الجانبين في كافة المجالات.

وشارك في هذه الصلاة، مفتش مساجد النقب، ويدعى جمال العبرة، وهو من عرب الـ48، إذ قال إن “التسامح يدل على انفتاح العقل واتساع القلب، فما أجمل أن يتسامح الإنسان مع الآخرين”.

وشارك أيضا رئيس المجلس اليهودي في الإمارات، روس كريل، ورئيس الطائفة الدرزية لدى الاحتلال الإسرائيلي موفق طريف.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم ورفضهم لما تقوم به الإمارات، مستنكرين هرولتها نحو التطبيع مع إسرائيل.

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صلاة موحدة بين المسلم واليهودي!!! ياجمعة عودوا الى رشدكم والى دينكم…. — فـ ـيـ ـصـ ـل صـ ـديـ ـقـ ـي (@seSeddiki2) November 17, 2020

@Danny51353649 إذا تركت عدوك يعتلي ظهرك .. فلا تلومن إلا نفسك — عمر عثمان احمد (@MohammedAlbase3) November 17, 2020

الله يقول إن الدين عند الله الاسلام — عبدالله البركانيalbarkani (@albarkani7) November 17, 2020

حسافه عليكم. — فؤادالجبري (@fofo400191) November 17, 2020

لا كده اوفر — هتّان (@hattanana) November 17, 2020

وقامت الإمارات منذ تطبيعها مع الاحتلال الإسرائيلي في أيلول/ سبتمبر الماضي بخطوات تطبيعية على كافة المستويات بعيدا عن السياسة.

واستمراراً لمسلسل الانبطاح الإماراتي لإسرائيل، فتح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ذراعيه عن آخرها لاستقبال المسؤولين الإسرائيليين، مبدياً استعداده لزيارة تل أبيب على وجه السرعة بعد دعوة من رئيسها رؤوفين ريفلين.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد تلقى محمد بن زايد رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، في استمرار لمسيرة التطبيع بينهما.

وأوضحت الوكالة، أن ريفلين أعرب في رسالته “عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية التي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، كما تضمنت الرسالة دعوة إلى محمد بن زايد لزيارة إسرائيل”.

من جانبه، ثمن ولي عهد أبوظبي في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي، “المواقف الإيجابية والبناءة له”.

وأعرب عن تقدير دولة الإمارات “للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية، والتي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها”، كما وجه محمد بن زايد دعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة دولة الإمارات.

الجدير ذكره، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم السفر إلى الإمارات خلال ديسمبر المقبل، في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد حديث عن زيارات سرية كشفتها وسائل إعلام عبرية سابقاً.

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