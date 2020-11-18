فضحت أفضل صديقة سابقة لـ”إيفانكا” أسرار ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مشيرةً إلى أنه حان الوقت لكشف الستار عن حقيقة صديقتها السابقة.

وقالت ليساندرا أوهستروم وهي صحفية في The Observer وHuffington Post، انها كانت رفيقة إيفانكا في المدرسة وكانت واحدة من الوصيفات في حفل زفاف إيفانكا قبل أن تنتهي صداقتهما بعد الزفاف فوراً.

“مراهقة فاتنة وحاذقة”

ادَّعت ليساندرا -وفق تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية- أموراً كثيرة، من بينها أن إيفانكا كانت مراهقة فاتنة وحاذقة جعلتهم يعتقدون أنها تخلَّصت من فظاظة والدها، لكنها في الحقيقة كانت مهووسة بالمال وكافحت لأجل إخفاء ذلك.

“تكره الفقراء”

ووفقاً لليساندرا، عندما رشحت لها رواية عن مدير مطعم ردَّت عليها إيفانكا: “لماذا تطلبين مني أن أقرأ كتاباً عن الفقراء الملاعين؟”.

ونقلت عنها أيضاً قولها أثناء مشاهدة الأفلام معاً: “منذ متى يستطيع معلم تحمُّل تكاليف شراء سيارة بي إم دبليو؟ ولماذا يعيش ضابط شرطة في منزل مثل هذا؟”، زاعمةً أن هؤلاء لا يستطيعون تحمُّل التكاليف في الحياة الحقيقية.

“تغوي الفتيات بإظهار صدورهنّ لبائع النقانق”

وتقول ليساندرا أيضاً، إن إيفانكا أغوت الفتيات الأخريات ليفعلن سلوكيات سيئة، منها إظهار صدورهن لبائع النقانق من نوافذ المدرسة، ثم دبرت أمرها بعدها للخروج من المأزق إثر الإمساك بهن. وكانت تبرِّئ نفسها أمام المديرة، بينما هي في الواقع العقل المدبر.

ومن بين أقدم الذكريات أنها أخرجت ريحاً ذات مرة ثم ألقت باللوم على زميل آخر في الفصل.

“مواقف مع الرئيس”

تدّعي ليساندرا أيضاً أنها قضت بعض الوقت مع الرئيس، الذي سألها عما إذا كانت ابنته “الأجمل” في الصف، وأن الذهول أصابه عندما علم أن الإجابة “لا”؛ بل سألها من البنات الأجمل من ابنته؟!.

ذكرت أيضاً أنه ذات مرة خطف منها دونالد ترامب الابنُ نصف شطيرتها، وعندما وبَّخته إيفانكا، تدخَّل ترامب قائلاً: “لا تقلقي، إنها لا تحتاجه، إنه يقدم لها معروفاً”.

كما قالت ليساندرا، إن إيفانكا أخبرتها بأنها تكره عقداً كانت ترتديه ويحمل اسمها باللغة العربية، فهو ينمُّ عن الإرهاب.

وزعمت أيضاً أن إيفانكا وجاريد حاولا إقحامها في دائرتهم الاجتماعية.

ولم ترد المتحدثة باسم إيفانكا على ما ورد على لسان ليساندرا.

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