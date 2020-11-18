الراقصة صافيناز-أسباب طلاق صافيناز
الراقصة صافيناز
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وصلة رقص ساخنة في البحرين وفتيات أجمل منها.. “شاهد” صافيناز تكشف أسباب طلاقها لأول مرة وتثير ضجة واسعة!

كتب وطن
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فجرت الراقصة الأرمينية صافيناز موجة جدل وسخرية بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن أسباب طلاقها من زوجها الأول.

 

وقالت صافيناز في لقاء عبر برنامج “الترابيزة” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي: “تركت زوجي بسبب العيب الموجود في 99% من الرجال، وهو أنه يحب النساء”.

 

وتابعت صافيناز: “حين كنت أسير معه، كان الرجال ينظرون لي، وهو ينظر إلى أخريات، ومع ذلك أحبني كثيراً لا أنكر”.

 

وحين سألتها أميرة ما إذا كان قد خانها مع أخرى، أجابت صافيناز: “سأخبرك بيني وبينك حين تزيحين الكاميرا”.

 

وعن سبب طلاقهما، قالت: “سافرت 10 أيام لأرى عائلتي في وكنت سأعود على شرم، ومديرة أعمالي أتت لي بعقد عمل في لمدة 3 شهور، وأنا وقتها كنت لا أرقص منذ 3 سنوات، ومضيت العقد دون أن أستشيره”.

 

وتابعت: “هاتفته وأخبرته أنني سأسافر البحرين، فسألني بأي سآتي لك، فقلت له إنه عقد عمل لـ3 أشهر، وسأرقص وأعود”.

 

وأشارت إلى أن زوجها غضب ورفض واستعد لدفع الشرط الجزائي، واستطردت: “سألته هل تعلم قيمته؟ مليون دولار، فقال لي يخرب بيتك وغضب جداً”.

 

وسخر المغردون من اعتراف صافيناز، مستنكرين أن تتعرض سيدة بجمالها إلى الخيانة أيضاً، بينما اتهمها آخرون بالغيرة من تصدر الراقصة البرازيلية لورديانا الترند في الأيام الماضية، فأرادات أن تثير ضجة بهذا الخبر.

 

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ومؤخراً، أثارت صافيناز جدلاً واسعاً، بين مُتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً جديدة أثناء قضائها إجازة الصيف في أحد مدن مصر الساحلية.

 

وظهرت صافيناز بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام” وهي ترتدي مايوه فاضح وتُبحر على “الجت سكاي” في وسط الماء، ما أثار غضب الجمهور لعدم مراعاتها ما يحدث في بلادها من حرب في الوقت الحالي مع أذربيجان.

 

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تعليق 1
  1. محمد فاضل يقول

    نعم مليون دولار لراقصة،،،،والشعب جوعان،،،سود الله وجوهكم،،،،لا ويقولون احنا مسلمين،،الله ورسوله بريء من اسلامكم، ،خونة الدين ورسوله،،اخونا الشعب ،لا بارك الله فيهم من حكومة فاسدة مفسدة ،

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