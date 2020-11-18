فجرت الراقصة الأرمينية صافيناز موجة جدل وسخرية بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن أسباب طلاقها من زوجها الأول.

وقالت صافيناز في لقاء عبر برنامج “الترابيزة” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي: “تركت زوجي بسبب العيب الموجود في 99% من الرجال، وهو أنه يحب النساء”.

وتابعت صافيناز: “حين كنت أسير معه، كان الرجال ينظرون لي، وهو ينظر إلى نساء أخريات، ومع ذلك أحبني كثيراً لا أنكر”.

وحين سألتها أميرة ما إذا كان قد خانها مع أخرى، أجابت صافيناز: “سأخبرك بيني وبينك حين تزيحين الكاميرا”.

صوفينار : سيبت جوزي لانه كان بي حب النسوان .. ! pic.twitter.com/dFdFmnRSNj — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 18, 2020

وعن سبب طلاقهما، قالت: “سافرت 10 أيام لأرى عائلتي في موسكو وكنت سأعود على شرم، ومديرة أعمالي أتت لي بعقد عمل في البحرين لمدة 3 شهور، وأنا وقتها كنت لا أرقص منذ 3 سنوات، ومضيت العقد دون أن أستشيره”.

وتابعت: “هاتفته وأخبرته أنني سأسافر البحرين، فسألني بأي فندق سآتي لك، فقلت له إنه عقد عمل لـ3 أشهر، وسأرقص وأعود”.

وأشارت إلى أن زوجها غضب ورفض واستعد لدفع الشرط الجزائي، واستطردت: “سألته هل تعلم قيمته؟ مليون دولار، فقال لي يخرب بيتك وغضب جداً”.

وسخر المغردون من اعتراف صافيناز، مستنكرين أن تتعرض سيدة بجمالها إلى الخيانة أيضاً، بينما اتهمها آخرون بالغيرة من تصدر الراقصة البرازيلية لورديانا الترند في الأيام الماضية، فأرادات أن تثير ضجة بهذا الخبر.

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اقطع دراعي اذا ما كان عايز يلبس نظارة

هههه https://t.co/JmmylKEKmR — البروفيسير مهذب السلاموني (@mohazb3) November 19, 2020

متجوزه واحد كفيف باين 🌚😂😂😂😂

كل الدعم ياصافي كل الدعم❤️❤️😂😂 https://t.co/HkQJ2POVZ7 — المش مهندس 😎❤️ (@samouel_youssry) November 18, 2020

السافل الدون قليل الأدب 😂😂😂 https://t.co/HlHTW9mAWk — Hany Mikhail (@hanyamikhail1) November 18, 2020

لا بصراحه ما لوش حق

ده ما عندوش نظر يا صوفي

راجل عينه زايغه https://t.co/TFeu6tKTte — بنت مصر (@Irn4G8K2Kdy1JeK) November 18, 2020

هي عاوزه تطلع ترند بعد ما لورديانا ركبت — GLGL (@glglbiso) November 19, 2020

ومؤخراً، أثارت صافيناز جدلاً واسعاً، بين مُتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً جديدة أثناء قضائها إجازة الصيف في أحد مدن مصر الساحلية.

وظهرت صافيناز بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام” وهي ترتدي مايوه فاضح وتُبحر على “الجت سكاي” في وسط الماء، ما أثار غضب الجمهور لعدم مراعاتها ما يحدث في بلادها من حرب في الوقت الحالي مع أذربيجان.

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