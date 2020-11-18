ضبط شبكة دعارة في لبنان
ضبط شبكة دعارة في لبنان
حياتنا

“زعيم الدعارة” في لبنان .. من هو “الشيخ صدام” الذي شغل الأمن اللبناني حتى سقط في قبضتهم!؟

كتب وطن
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ضبط الأمن في بعد عملية رصد وتعقب أحد أكبر شبكات الدعارة في لبنان ومسؤولها ويدعى “”.

وتمكنت قوة البحث والتدخل في قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة من توقيف م. ع. سوري الجنسية ولديه عدة ألقاب (صدام- الشيخ – الشيخ صدام) بجرم تسهيل دعارة والإتجار بالبشر.

وبحسب موقع “لبنان 24” فإنّ المتهم مطلوب بموجب مذكرات توقيف تخص الدعارة والإتجار بالبشر وحجز حرية وإستغلال أشخاص.

وفي محلتي طبرجا والبوار، تم توقيف 4 نساء بجرم إقامة غير مشروعة وجرم دعارة.

 

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