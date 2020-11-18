حادثة مرعبة في الكويت .. هذا ما عثر عليه مواطن بعدما هدم منزله لإعادة بنائه!

عثر مواطن كويتي على بقايا بشرية أسفل منزله في منطقة الصباحية جنوب مدينة الكويت أثناء إجرائه عمليات هدم لمنزله بهدف إعادة بنائه.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من مواطن كويتي قال إنه كان يجري عمليات هدم لمنزله وإعادة بناء وإذ به يجد أعضاء بشرية، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ رجال من الأدلة والطب الشرعي، والذين شاهدوا بقايا جسم بشري وملابس داخلية بجانبها.

ووجه وكيل النائب العام بإحالة البقايا البشرية إلى الطب الشرعي للوقوف على تاريخ الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت الجثة تعود لشخص مسجل بحقه قضية أم بخلاف ذلك.

ورجح المصدر أن الجثة تعود إلى فترة الغزو العراقي للكويت، مؤكداً أن الأدلة الجنائية تمتلك كامل التقنيات التي ستحدد صاحب الجثة إذا كانت لديه قاعدة بيانات أو بالأحرى إذا كان مواطنا أو مقيما.

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