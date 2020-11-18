تغريدة لافتة نشرها مفتي سلطنة عمان في العيد الوطني الخمسين للسلطنة.. ماذا قال عن الفتنة ولهيبها؟!

نشر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تغريدةً في العيد الوطني الخمسين لسلطنة عمان حظيت بتفاعل واسع من المغرّدين.

وقال الشيخ الخليلي في تغريدته: “إن مما نحمد الله عليه أن نرى وطننا العزيز عمان في منأى عن هياج زوابع الفتن. ومأمنٍ من لهيب سعيرها المحرق”.

وأضاف: “توارث هذا الشعب الأبيُّ التسامحَ والتآخي والتعاون على الخير أبًا عن جد. وهذه هي صبغته الحضارية التي تميز بها فاغتبطته الشعوب، وتطلع إلى خصائصه العقلاء وأكبره الحكماء”.

إن مما نحمد الله عليه أن نرى وطننا العزيز عمان في منأى عن هياج زوابع الفتن، ومأمنٍ من لهيب سعيرها المحرق، فقد توارث هذا الشعب الأبيُّ التسامحَ والتآخي والتعاون على الخير أبًا عن جد، وهذه هي صبغته الحضارية التي تميز بها فاغتبطته الشعوب، وتطلع إلى خصائصه العقلاء وأكبره الحكماء. — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 18, 2020

وفي الثامن عشر من نوفمبر من كل عام تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني. غير انّ ما يميز هذا العام هو احتفال العمانيين بالمناسبة في ظلّ غياب السلطان الراحل قابوس بن سعيد “باني نهضة عمان”.

وألقى السلطان هيثم بن طارق الأربعاء، خطاباً بمناسبة العيد الوطني الخمسين.

وقال السلطان هيثم إن عُمان تمكنت من تجاوز التحديات التي مرت بها خلال العقود الماضية بحكمة سلطانها الراحل وتضحيات ابناءها.

وأكد أنّ استكمال ترسيخ قواعد دولة المؤسسات والقانون ستكون من ثوابت المرحلة القادمة.

وأضاف السلطان هيثم: “عملنا على تطوير الجهاز الاداري الدولة واعادة تشكيل مجلس الوزراء لتعزيز الاداء الحكومي والعمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية وتطوير أدوات المحاسبة والمساءلة”.

وقال: “سرعت الازمة الحالية التي يمر بها العالم من تسريع وتيرة التقنية والتحول الرقمي”.

وشدد السلطان هيثم على أن الغاية من الاجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل تخفيض الاتفاق

والعجز العام هدفه تحقيق الاستدامة المالية للدولة.

وقال إن خطة التوازن المالي التي اتخذتها الحكومة ستكون كافية لأخذ الدولة إلى بر الأمان.

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