“اشفط ياقلب بابا”.. “شاهد” سعودي يُجبر طفله على أمر لا يتصوره عقل وهذا مافعله وأثار موجة غضب!

أثار مقطع فيديو لأب سعودي يعطي طفله الرضيع سيجارة إلكترونية، موجة غضب في المملكة وسط مطالبات عاجلة للجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة.

ويظهر الأب السعودي بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يعطي ابنه الذي يبدو أنه لم يكمل عامه الثاني، سيجارة إلكترونية، ويقول له: “اشفط ياقلب بابا”، ويبدأ الطفل بالسعال والاختناق بعدها فيقول الأب: “اسم الله عليك”.

خطف الولد منها بالىىىلاح وبالاخير يطلع من نوعية الاباء ذول

الله يقر عينها برجعته ويحفظهم#ساعدوني_بارجاع_رضيعي#اب_يضر_طفله pic.twitter.com/pPe7Nge5zR — ولية نفسي وانا ادرى بأمري👸🏻 (@1yoosha) November 18, 2020

ودشنَّ المغردون هاشتاج #أب_يضر_طفله، والذي تصدر “تويتر”، عبر خلاله النشطاء عن استياءهم من تصرف الأب وطالبوا بمحاسبته بسبب تعريض حياة طفله للخطر، منوهين إلى أن الشيشة أو السيجارة الإلكترونية تُتعب الكبار، فما حال رضيع صغير؟

اقرأ أيضا: فيديو يهزّ مصر .. شاهد ماذا فعل هذا الشاب وهو عاري من ملابسه مع طفلة وأشعل غضباً واسعاً!

#اب_يضر_طفله الله يجعلك تحت تريله ما اصبحت ياكلب الكلاب ، اذا هذي تتعب الكبار اكثر من الشيشه العاديه شلون بيبي الله يخفس وجهك يا واطي — أم غزال🌱🦌 (@ainzin24) November 18, 2020

لاحول ولاقوة الا بالله كيف كذا يا جماعه ايش هالقلوب القاسيه هذا واهي بنته من لحمه ودمه سوا كذا حسبي الله ونعم الوكيل #اب_يضر_طفله — daink (@Positives13) November 17, 2020

#اب_يضر_طفله هذا ضريبة زوجوه يعقل لاحول ولا قوة الا بالله ماياكلها بالأخير غير زوجته وأطفاله 😩🙏🏻يارب ارحمنا لاتزوجون المراهقين ربي راح يحاسبكم — ترانيم 𖤐 ‏ (@Guma2626) November 17, 2020

#اب_يضر_طفله شفط الله عقلك وقلبك يامريض لو مو قد الخلفه لا تخلفون مالهم ذنب يعيشون ويخلقون مع اباء واهل زي كذا عديمين مسئوليه حسبي الله عليك 💔💔🙂 pic.twitter.com/FJ6Ya785qu — شذى الحُمدي (@SH076571) November 17, 2020

وأكد “مركز بلاغات العنف الأسري” في وقت لاحق أنه رصد الحالة، وكتب بتغريدة عبر “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع ظهر فيه شخص أساء لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللآزم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص”.

إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع ظهر فيه شخص أساء لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللآزم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) November 17, 2020

هذا وقد شهدت مصر جريمة أخلاقية مُشابهة بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو لشاب ظهر شبه عاري وهو يُجبر طفلة صغيرة على تدخين سيجارة حشيش .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك