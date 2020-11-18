سعودي يعطي طفله سيجارة
صورة من الفيديو
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“اشفط ياقلب بابا”.. “شاهد” سعودي يُجبر طفله على أمر لا يتصوره عقل وهذا مافعله وأثار موجة غضب!

كتب Author 2
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أثار مقطع فيديو لأب سعودي يعطي طفله الرضيع سيجارة إلكترونية، موجة غضب في المملكة وسط مطالبات عاجلة للجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة.

 

ويظهر الأب السعودي بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يعطي ابنه الذي يبدو أنه لم يكمل عامه الثاني، سيجارة إلكترونية، ويقول له: “”، ويبدأ الطفل بالسعال والاختناق بعدها فيقول الأب: “اسم الله عليك”.

 

ودشنَّ المغردون هاشتاج ، والذي تصدر “تويتر”، عبر خلاله النشطاء عن استياءهم من تصرف الأب وطالبوا بمحاسبته بسبب تعريض حياة طفله للخطر، منوهين إلى أن أو الإلكترونية تُتعب الكبار، فما حال رضيع صغير؟

 

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وأكد  “مركز بلاغات العنف الأسري” في وقت لاحق أنه رصد الحالة، وكتب بتغريدة عبر “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع ظهر فيه شخص أساء لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللآزم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص”.

 

هذا وقد شهدت أخلاقية مُشابهة بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو لشاب ظهر شبه عاري وهو يُجبر طفلة صغيرة على تدخين سيجارة .

 

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