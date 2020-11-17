تعرض أمين مستوصف كويتي في جليب الشيوخ بمحافظة الفروانية في الكويت، إلى اعتداء بالضرب والشتم من قبل وافد سوري، بسبب منعه دخول قسم “النساء” في المستوصف.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، عن مصدر أمني قوله إن مواطناً يعمل في وزارة الصحة بوظيفة أمين مستوصف جليب الشيوخ الجنوبي، تقدم إلى مخفر جليب الشيوخ بشكوى ذكر فيها أن وافداً من الجنسية السورية حضر إليه وطلب منه السماح له بدخول جناح النساء والحوامل، الأمر الذي أثار استغرابه، ورفض ذلك.

وأبدى السوري انزعاجه من رفض الأمين وأصر على الدخول، وانهال عليه بالسب والشتم، قبل أن ينهال عليه بالضرب. ما دفع العاملين إلى التدخل وتخليصه منه والسيطرة عليه.

وأدى الاعتداء إلى إصابة أمين المستوصف بجروح متوسطة، زوّد رجال الأمن بتقرير طبي بها، وأدلى ببيانات المعتدي. وسجلت بحقه قضية إهانة واعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله (جنح جليب الشيوخ).

وأحيلت القضية إلى التحقيق، لاستدعاء المتهم، والاستماع إلى أقواله ومعرفة سبب إصراره على

دخول جناح النساء والحوامل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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