الشرطة الكويتية-سوري يعتدي على كويتي
الشرطة الكويتية
حياتنا

وافد سوري “وقح” يعتدي بالضرب على موظف كويتي “شهم” بعدما رفض دخوله قسم النساء بالمستشفى!

كتب وطن
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تعرض أمين كويتي في بمحافظة الفروانية في ، إلى بالضرب والشتم من قبل وافد سوري، بسبب منعه دخول قسم “النساء” في المستوصف.

 

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، عن مصدر أمني قوله إن مواطناً يعمل في وزارة الصحة بوظيفة أمين مستوصف جليب الشيوخ الجنوبي، تقدم إلى بشكوى ذكر فيها أن وافداً من الجنسية السورية حضر إليه وطلب منه السماح له بدخول ، الأمر الذي أثار استغرابه، ورفض ذلك.

 

وأبدى السوري انزعاجه من رفض الأمين وأصر على الدخول، وانهال عليه بالسب والشتم، قبل أن ينهال عليه بالضرب. ما دفع العاملين إلى التدخل وتخليصه منه والسيطرة عليه.

 

وأدى الاعتداء إلى إصابة أمين المستوصف بجروح متوسطة، زوّد رجال الأمن بتقرير طبي بها، وأدلى ببيانات المعتدي. وسجلت بحقه قضية إهانة واعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله (جنح جليب الشيوخ).

 

وأحيلت القضية إلى التحقيق، لاستدعاء المتهم، والاستماع إلى أقواله ومعرفة سبب إصراره على
دخول جناح النساء والحوامل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 

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تعليق 1
  1. Yassmin يقول

    عناوين الفيديوهات رخيصة جدا لا تناسب ابدا المبدأ النشر والمادة الإعلامية الفاظكم فعلا خادمة

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