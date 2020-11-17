هذا مصير الكويتي الذي لم يتمالك شهوته وهتك عرض كندية في الشارع بحجة أن “قوامها لا يقاوم”

قالت صحيفة “الأنباء” الكويتية إن السلطات تمكنت من توقيف المتهم بخدش حياء الوافدة الكندية بـ «لمسة يد» خلال ممارستها رياضة الركض على الخليج العربي قبل أيام.

وفي التفاصيل فقد اعترف المتهم بارتكابه الفعل الخادش للحياء العام بأن برّر ما قام به بأن “قوام الوافدة لا يقاوم”. وأنه نادم على تصرفه هذا.

وبحسب مصدر امني فإن المتهم (27 عاما) أُحيل الى النيابة بعد انتهاء التحقيقات معه من قبل المباحث وكذلك بعد أن عُرض على الوافدة وتعرفت عليه.

فيما نفى مرافقه- الذي كان داخل السيارة وقت ارتكاب الواقعة- أن يكون له أي دخل بالواقعة، مشيرا إلى أنه حذر زميله من أي تصرف. ولكنه لم يستمع لنصيحته ولا يعرف ماذا فعل صديقه- حسبما زعم في التحقيقات معه-.

ونقلت “الأنباء” عن مصدر أمني قوله إنه وفور تقدم الوافدة ببلاغ الى مخفر شرطة “الدسمة”. وقالت انها وفيما تمارس رياضة الركض على الخليج العربي مقابل الدائري الثاني. وتحديدا خلف احد المطاعم الشهيرة قام شخص لا تعرفه بالنزول من مركبته وارتكاب فعل فاضح بحقها.

وعليه قام رجال الامن والمباحث بتكثيف تحرياتهم وخلصت تلك التحريات الى تحديد المركبة التي كان بداخلها المدعى عليه وآخر.

ومن ثم جرى استدعاء صاحب المركبة والذي أرشد عن الشخص الذي كان يرافقه وقت الواقعة ويدعى (ث). وأردف المصدر بالقول بعد يومين تم توقيف المتهم وبإحالته الى المباحث اعترف بارتكاب الواقعة.

يشار الى ان التهمة التي سجلت بحقه حملت عنوان هتك عرض انثى وبتصنيف جنايات.

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