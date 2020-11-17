نتيجة “هياط” ابن سلمان .. السعودية تعترف بالهزيمة أمام الحوثي في اليمن وهذا ما تريده لإنهاء الحرب

فيما يُمكن اعتباره اعترافاً بالهزيمة، أبلغت السعودية الحوثيين في اليمن في محادثات رفيعة المستوى بأنها ستوقع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد إذا وافقت الجماعة المتحالفة مع إيران على إقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة.

وقال مصدران لــ”رويترز” إن الطرفين، اللذين عقدا مباحثات افتراضية، رفعا في الآونة الأخيرة مستوى التمثيل في المحادثات ليشارك فيها محمد عبدالسلام كبير مفاوضي الحوثيين ومسؤول سعودي أكبر.

كما ذكرت المصادر أن السعودية طلبت مزيداً من الضمانات الأمنية من الحوثيين، ومنها منطقة عازلة على طول الحدود مع شمال اليمن، إلى أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تدعمها الأمم المتحدة.

في حين تريد الرياض من قوات الحوثي مغادرة ممر على طول الحدود السعودية لمنع التوغلات ونيران المدفعية.

وفي المقابل، ستخفف المملكة حصاراً جوياً وبحرياً في إطار اقتراح الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار. والذي يشمل بالفعل وقف الهجمات عبر الحدود.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم. حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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