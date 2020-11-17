منى فاروق بطلة الفيديو الإباحي مع خالد يوسف من دبي: “اللهم اجرني في مصيبتي” وهذا ما حدث

عادت الفنانة المصرية المثيرة للجدل منى فاروق، إلى دبي من جديد، بعدما أعلنت عودتها إلى القاهرة في محاولة للاستقرار والعودة إلى العمل من جديد.

إلا أنها وبحسب منشورات لها واجهت بعض المصاعب أثناء تواجدها في القاهرة لتخرج بفيديو تبكي فيه وتؤكد أنها مازالت تدفع ثمن خطئها رغم خروجها براءة من التهمة التي وجهت إليها.

ونشرت منى فور وصولها دبي، حديث شريف: “ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول، إنا لله وانا اليه رَاجِعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها”.

وكان أول ظهور لمنى فاروق بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف، خلال حضورها الأسبوع الماضي مسرحية “صباحية مباركة”.

وعلقت عبر حسابها بـ”إنستغرام” قائلة: “مبروك لكل أبطال العرض، أوس أوس وربيع مسرحية ممتعة بجد ومبروك لكل صناع العمل وشكراً أستاذ أشرف عبد الباقي، مسرحية (صباحية مباركة) مسرحية حلوة أوي وضحكت من قلبي واتبسط جدا”.

وكانت منى فاروق بعد ستة أشهر على أزمتها، وقرار إخلاء سبيلها مع شيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامه بنشر فيديو فاضح، خرجت عبر صفحتها الرسمية، تعلن رغبتها في الانتحار.

وعقب أشهر من الصمت، أبدت منى فاروق حزنها بسبب المعاملة التي تتلقاها بسبب أزمة فيديوهات خالد يوسف، حيث ظهرت في فيديو تتحدث فيه عن أزمتها النفسية وتبكي، قائلة: “كفاية إني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت وعمالة أتعامل على إنه عادي وهو مش عادي وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة”.

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وتذكرت الممثلة الشابة فترة سجنها قائلة: “من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وميتة وعايشة ميتة، أنا عايزة أعيش بسلام ومش عايزة حاجة وأنا أضعف بكتير من اللي حصل لي ومحدش مديني فرصة أعيش ولا أرجع أشتغل الشغل اللي كنت بشتغله وأنا غلطت وكلنا بنغلط وأنا كنت صغيرة قوي وانتوا بتتكلموا في حاجة من سنين ليه طلعت دلوقتي أنا معرفش وأنا مش زعلانة أنا بحمد ربنا إن كل ده حصلي وأنا صغيرة وإني أقولكم إن أنا غلطت”.

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