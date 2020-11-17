مصري “عديم الرجولة” قدم ابنته “تحلاية” مع “كوب الشاي” لصديقه.. واستغاثت به حين نزفت دون مُجيب!

تجرّد أب مصري من كافة معاني الأبوة، وقدّم ابنته البالغة 14 عامًا على طبق من فضة لصديقه ليغتصبها، في أحد أبشع الجرائم التي شهدتها مصر.

كانت البداية كما نقلت وسائل إعلام مصرية، حين تلقى مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من فتاة قاصر، تفيد فيه بتعرضها لهتك عرض على يد صديق والدها وبمعرفة وموافقة والدها الموظف المرموق.

وقالت الفتاة في المحضر إن والدها أحضر صديقه 46 عاماً، إلى المنزل وطلب منها إحضار الشاي

، مضيفة: “تركني والدي داخل الغرفة مع صديقه وأغلق الباب”.

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وتابعت الفتاة أن صديق والدها أمسك بها من أماكن حساسة، واعتدى عليها ثم أصيبت بنزيف بعدما هتك عرضها بيده فأبلغت شقيقتها الكبرى بالواقعة.

وأكدت الفتاة أنها استغاثت بوالدها ومنعها من الخروج من الغرفة ووقف على الباب حتى انتهى

صديقه من جريمته.

وبمناقشة الأب بعد إلقاء القبض عليه، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، واتهم بناته بالسرقة، لكن ابنته الضحية قدمت تقريرا طبيا يفيد بوجود خدوش وكدمات متفرقة بجسدها وآثار دماء على ملاءة السرير

تم تحريزها.

وأمرت النيابة بعرض الضحية على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها بعدما أصيبت بحالة نزيف وما زالت التحقيقات مستمرة.

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