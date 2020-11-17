“كيدهن عظيم”.. ما فعلته كويتية مع وافدة أردنية في جابر الأحمد مخجل وهذا ما حدث

نقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل عملية نصب وقعت ضحيتها وافدة أردنية، بعدما أقنعتها سيدة في جابر الأحمد بدخول جمعية وهمية.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أنه وبعد إقناع شديد بأن «الجمعية» هي أفضل وسيلة للادخار وانها سوف تدفع مبلغ 150 دينارا لمدة 10 أشهر ولن تشعر بهذا المبلغ. ولكنها ستتسلم مبلغ 1500 دينار دفعة واحدة تستطيع معه حلحلة مشكلات مالية.

اقتنعت وافدة أردنية تقيم في جابر الأحمد بأن تشارك في الجمعية ولكنها تعرضت للنصب وطلبت استرجاع الدفعة الأولى من الجمعية والتي قامت بتحويلها برابط الى سيدة تطوعت لأن تدير أمر الجمعية وسجلت قضية بعنوان نصب واحتيال.

وذكرت المبلغة والتي تبلغ من العمر 28 ان سيدة تدعى (ام.م) أقنعتها بدخول الجمعية وحولت برابط المبلغ المتفق عليه ولكنها لم ترد المبلغ.

واكتشفت انه لا صحة لعمل السيدة الجمعية، هذا وجار استدعاء المدعى عليها من خلال رقم الهاتف الذي حول عليه المبلغ.

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