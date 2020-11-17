“شاهد” وافدون بالكويت “ثقلوا الجرعة” شوية ودخلوا في شجار عنيف بالسيوف والسواطير في المهبولة!

شهدت منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي في الكويت، مشاجرة حادة بين عدد من المقيمين الذين كانوا في حالة “سكر” واضح.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصدته “وطن”، يُوثق الشجار الذي نشب بين ما يُقارب 10 أشخاص. ويظهر أحدهم يحمل سيفاً ويعتدي على آخر بطريقة وحشية حتى سقط أرضاً.

وذكر الناشطون أن المشاجرة نشبت في البداية بين وافد بنغالي وثلاثة وافدين من الجنسية السيلانية

، وجميعهم كانوا في حالة غير طبيعية.

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في وقت لاحق، تمكنها من ضبطأطراف المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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وقالت الوزارة في بيان عبر “تويتر” رصدته “وطن” أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود مشاجرة في منطقة المهبولة وانتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وتم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وهم من جنسيتين آسيويتين وتحويلهم إلى مخفر شرطة الفناطس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الإعلام الأمني: ضبط أطراف مشاجرة المهبولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم pic.twitter.com/a3avvlZncX — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 17, 2020

وأهابت الوزارة بالجميع احترام قوانين البلاد وعدم إثارة أعمال شغب، مؤكدة أنها ستتصدى بكل حزم وشدة لأي محاولة مخالفة القانون.

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