“شاهد” رانيا يوسف انبسطت بعد التحرش بها وهذا ما قالته عن “جنس الرجال” كله!

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عن “الخيانة”، في سياق كشفها عن دورها في مسلسل “شارع 9”.

وقالت رانيا يوسف في تصريحات لبرنامج “MBC Trending” عبر قناة mbc4، عن دورها في المسلسل إنها تتعرض فيه للخيانة. متابعة: “أتعرض للخيانة في الحياة أيضا وليس المسلسل فقط، وهذا أمر طبيعي، أنجلينا جولي تم خيانتها، أين المشكلة؟”.

وكما برأت ساحة المرأة من ظاهرة “التحرش”. قالت رانيا يوسف: “الخيانة ليست لعب في المرأة، هي تركيبة في الرجل، صنف الرجال كله هكذا وهذا الطبيعي، هذه التركيبة الكونية والجزئية والفعلية للصنف الرجالي كله”.

وسخر الجمهور من تصريحات رانيا، ورأوا أن ما تُمارسه من تعري وتصابي، أحد أسباب الخيانة،

واستنكروا أسلوب التعميم الذي اتبعته.

لاشك جاهله بماهية الخلق والخالق .. فضلا عن التعميم .. ربما لانها صاحبة تجربة https://t.co/uIlks7fJXM — mohomedabuzaidabuelnoor (@mohomedabuzaid5) November 17, 2020

طب يامحترمه الراجل اللي بيخون مش برضو بيخون مع واحده خاينه ولا أيه — Monsef Salah (@MonsefSalah1) November 17, 2020

المرأة التي تعرض نفسها بالعُري

هي منبع الخيانة في المجتمع

وهي المحرضة عليها

وعلى كل ألوان الرذيلة والفسق! الدولة عندنا.. فقدت عقلها وتوازنها!

وركبتها المرأة!#مصر #مصر_توجو #النني #محمد_صلاح #العاصمة_الإدارية pic.twitter.com/Ri834vqPbL — تاريخ وفكر (@twafikr__1) November 17, 2020

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كما سخر المغردون من حديثها في أي أمر لا تفقه فيه، وذكروها بتصريح “الديناصورات” الذي ينم عن “جهل وغباء” حسب تعبيرهم، كما سخروا من تشبيه نفسها بالفنانة العالمية أنجلينا جولي.

السؤال للجاهلة .. ما معنى تركيبة كونية https://t.co/uIlks7fJXM — mohomedabuzaidabuelnoor (@mohomedabuzaid5) November 17, 2020

دا على أساس ان الرجل لما بيخون بيعمل خيانه مع زرافه أو غزاله مثلا..ماهو بيخون وحده مع وحده بتخون رجل تانى..ودا ينسف الجمله الشهيره أن الرجل هو الصياد والانثى هى الفريسه لأن باختصار ممكن ١٠ رجاله يعجبوا بأنثى لكن هى بتختار ١ من ال١٠ يعنى هى الصياد😹😹 — PoP (@abdElwa29469076) November 17, 2020

المرأة التي تعرض نفسها بالعُري

هي منبع الخيانة في المجتمع

وهي المحرضة عليها

وعلى كل ألوان الرذيلة والفسق! الدولة عندنا.. فقدت عقلها وتوازنها!

وركبتها المرأة!#مصر #مصر_توجو #النني #محمد_صلاح #العاصمة_الإدارية pic.twitter.com/Ri834vqPbL — تاريخ وفكر (@twafikr__1) November 17, 2020

المفروض ماتزعليش لأنك أصلا واخدة جوزك من مراته اللى هى سابت جوزها الاولانى علشان تتجوزه جوازة مصلحة فأنتو السبب علشان بتختاروا الرجالة اللى معاها الفلوس بغض النظر عن أخلاقهم فاساعتها ماتلوموش غير نفسكم — adelabdelaziz (@adelabd37620500) November 17, 2020

تركيبة كونية ؟! ربنا خلق الناس على الفطرة السليمة وإنتي بتقولي تركيبة كونية . لا حول ولا قوة إلا بالله . أي عك بيتقال وخلاص . — DR ALAA ZIDAN (@DR_ALAA_ZIDAN) November 17, 2020

وكان تصريح الفنانة رانيا ، عند حديثها عن فيروس كورونا، قد أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين تحدثت على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عن الفيروس ورأت أن البشر لا بد أن يتكاتفوا للقضاء عليه.

وقالت رانيا آنذاك: “أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية”.

تصريح رانيا يوسف أثار موجة سخرية خاصة وأن الديناصورات وفقا لتقدير العلماء عاشت على الأرض مدة 160 مليون سنة قبل ميلاد الإنسان.

يذكر أن رانيا يوسف تشارك في الموسم الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin”.

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