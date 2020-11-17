رانيا يوسف
رانيا يوسف
حياتنا

“شاهد” رانيا يوسف انبسطت بعد التحرش بها وهذا ما قالته عن “جنس الرجال” كله!

كتب وطن
0

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عن “”، في سياق كشفها عن دورها في مسلسل “”.

 

وقالت في تصريحات لبرنامج “MBC Trending” عبر قناة mbc4، عن دورها في المسلسل إنها تتعرض فيه للخيانة. متابعة: “أتعرض للخيانة في الحياة أيضا وليس المسلسل فقط، وهذا أمر طبيعي، أنجلينا جولي تم خيانتها، أين المشكلة؟”.

 

وكما برأت ساحة المرأة من ظاهرة “التحرش”. قالت رانيا يوسف: “الخيانة ليست لعب في المرأة، هي تركيبة في الرجل، صنف كله هكذا وهذا الطبيعي، هذه التركيبة الكونية والجزئية والفعلية للصنف الرجالي كله”.

 

وسخر الجمهور من تصريحات رانيا، ورأوا أن ما تُمارسه من وتصابي، أحد أسباب الخيانة،
واستنكروا أسلوب التعميم الذي اتبعته.

 

شاهد أيضا: “شاهد” رانيا يوسف اشتاقت “للتحرش” وهذا ما نشرته وجعلت المعلقين يتحرشون بها!

كما سخر المغردون من حديثها في أي أمر لا تفقه فيه، وذكروها بتصريح “الديناصورات” الذي ينم عن “جهل وغباء” حسب تعبيرهم، كما سخروا من تشبيه نفسها بالفنانة العالمية أنجلينا جولي.

 

وكان تصريح الفنانة رانيا ، عند حديثها عن فيروس كورونا، قد أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين تحدثت على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عن الفيروس ورأت أن البشر لا بد أن يتكاتفوا للقضاء عليه.

 

وقالت رانيا آنذاك: “أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية”.

 

تصريح رانيا يوسف أثار موجة سخرية خاصة وأن الديناصورات وفقا لتقدير العلماء عاشت على الأرض مدة 160 مليون سنة قبل ميلاد الإنسان.

 

يذكر أن  رانيا يوسف تشارك في الموسم الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” ماذا حصل حينما عاد هذا الزوج الى منزله فوجد زوجته عارية تخونه مع…

حياتنا

كويتية “أخت رجال” رفضت مغادرة مجمع تجاري قبل أن تفضح ما فعله بها مصري…

حياتنا

كانت وجهتها دبي.. فتاة تروي تفاصيل محاولة اغتصابها في العراق وما كشفته صادم يخجل منه…

تقارير

“ديلي تليغراف” تكشف فظائع ما واجهه المعارضون في البحرين طيلة حكم خليفة بن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.