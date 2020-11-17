“شاهد” بلطجية في الأردن لم يتعظوا مما جرى لرفاقهم في الزرقاء وهذا ما فعلوه في إربد ورصدتهم الكاميرات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُوثق لحظة سرقة مجموعة من اللصوص لمحتويات السيارات في أحد شوارع إربد شمال الأردن.

ويظهر اللصوص بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهم يرتدون ملابس خاصة بفرق التقصي الوبائي المكلفين بجمع العينات من الأشخاص المخالطين للمصابين بفيروس كورونا. ويقومون بفتح السيارات وسرقة محتوياتها بسرعة كبيرة ونقلها إلى سيارتهم.

لصوص يتنكرون بزي فرق التقصي الوبائي ويسرقون في اربد pic.twitter.com/A6uSpQiukH — alhayat news (@news_alhayat) November 17, 2020

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وذكر الناشطون أن السرقة حدثت في وقت الحظر الشامل المفروض في الأردن من مساء يوم الثلاثاء الماضي حتى صباح السبت.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن مديرية الأمن العام تحقق من صحة المقطع المتداول، وجرى فتح تحقيق للتأكد من استخدام المجموعة التي ظهرت بمقطع الفيديو لملابس فرق التقصي الوبائي، خصوصا أن كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة أظهرتهم بالأبيض والأسود.

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