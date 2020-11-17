اربد-سرقة لصوص سيارات الأردن
اربد
Videoحياتنا

“شاهد” بلطجية في الأردن لم يتعظوا مما جرى لرفاقهم في الزرقاء وهذا ما فعلوه في إربد ورصدتهم الكاميرات

كتب وطن
0

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُوثق لحظة مجموعة من اللصوص لمحتويات السيارات في أحد شوارع إربد شمال .

 

ويظهر اللصوص بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وهم يرتدون ملابس خاصة بفرق التقصي الوبائي المكلفين بجمع العينات من الأشخاص المخالطين للمصابين بفيروس كورونا. ويقومون بفتح السيارات وسرقة محتوياتها بسرعة كبيرة ونقلها إلى سيارتهم.

 

اقرأ أيضا: “للي قالتها ليلى”.. وزير التعليم الأردني الأسبق “نسي حاله” وأغلق حسابه بعد تغريدته “الفاضحة”!

وذكر الناشطون أن السرقة حدثت في وقت الحظر الشامل المفروض في الأردن من مساء يوم الثلاثاء الماضي حتى صباح السبت.

 

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن مديرية الأمن العام تحقق من صحة المقطع المتداول، وجرى فتح تحقيق للتأكد من استخدام المجموعة التي ظهرت بمقطع الفيديو لملابس فرق التقصي الوبائي، خصوصا أن كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة أظهرتهم بالأبيض والأسود.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” ملك الأردن وضع ولي عهده إلى جانبه وحذر الاردنيين: الكمامة الخط…

الهدهد

ابن زايد وجه له دعوة عاجلة.. ما سر زيارة ملك الأردن عبدالله الثاني المفاجئة للإمارات؟

الهدهد

“للي قالتها ليلى”.. وزير التعليم الأردني الأسبق “نسي حاله”…

الهدهد

“شاهد” الأردنية أماني الخطاطبة تثير الشك بمطار أمريكي.. أنزلوها قبل…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.