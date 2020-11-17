سعودي “وقح” يقتل طبيباً جزائرياً بسبب “ورقة غير موجودة” ويفجر غضب الجزائريين

توفي الطبيب الجزائري مروان بورقعة، متأثراً بطلق ناري أطلقه عليه مواطن سعودي الأربعاء الماضي، في مدينة سكاكا بمحافظة الجوف بالسعودية.

وبينما لم تُعلن مصادر رسمية سعودية خبر الوفاة، إلا أن والدة الطبيب بورقعة أكدت بفيديو متداول رصدته “وطن”، خبر وفاة ابنها بعد نقله لتلقي العلاج في الرياض.

وأوضحت والدة بورقعة والتي تدعى “وناسة”، أن نجلها يبلغ من العمر 49 عاماً، وكان يعمل منذ عامين ونصف العام في مستشفى سكاكا، وتعرض لإطلاق النار من قبل شخص في مواقف السيارات في المستشفى التي يعمل بها وتلقى العلاج هناك بعد الإصابة ونظرا لتدهور حالته فقد تم نقله بالطائرة للعلاج في الرياض.

وكشف وناسة أن الجاني تردد على ابنها ثلاث مرات طالبا الحصول على شهادة بشأن رعاية زوجته، لكن الطبيب الجزائري مروان بورقعة رفض تقديم تلك الشهادة لأنها غير موجودة وعرض بدلا عن ذلك تقديم تقرير عن حالتها الصحية، وأن الجاني يود الحصول على هذه الشهادة في إطار خلافات مع زوجته التي أقامت ضده دعوى خلع قبل عام ونصف العام بحجة إهمالها وكان يسعى لتلك الشهادة لتقديمها للقضاء لنفي تهمة الإهمال.

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وأثارت وفاة بورقعة غضب المغردين الجزائريين الذين نعوه عبر “تويتر”، وطالبوا بمحاسبة الفاعل مستنكرين تكتم السلطات السعودية على هوية القاتل وخبر وفاة الطبيب إلى الآن.

وفاة الطبيب الجزائري بورقعة مروان الجراح في مستشفى الملك فهد في المملكة العربية السعودية متأثرا برصاص الغدر الذي أطلقه عليه المواطن السعودي أثناء تأديته عمله نتمنى أن يأخذ القاتل جزاءه وندعو بالرحمة والمغفرة له

إنا لله وإنا إليه راجعون . pic.twitter.com/EaEcyyVWuY — Acil 🦋 (@Acil87072855) November 17, 2020

مواطن سعودي يقتل الطبيب الجراح الجزائري بورقعة مروان بطلق ناري ، لأنه طلب منه إخراج اوراق توضح ان زوجته التي عملت عملية من قبل بسبب إهمال الزوج( على انه تكفل بالعملية )لكي يربح الدعوة القضائية

لكن الطبيب رفض لانها غير قانونية و ليست اختصاصه. 😢 pic.twitter.com/5h24BOQp96 — djihan al-hamidi❥ (@tooba500) November 16, 2020

من قتل الدكتور الجزائري مروان بورقعة في السعودية وما السبب وراء إغتياله؟ نريد إجابات؟ pic.twitter.com/ODmJ9LoJdF — Nihed (@nihed_ag) November 16, 2020

ويستمر مسلسل القتل في عهد الملك الأرعن محمد بن سلمان

والآن الضحية جزائري

الدكتور #مروان_بورقعة المغدور بالرصاص دون أي توضيحات عن هوية قاتله وعن سبب الإغتيال

ولأننا دولة بدون رايس فالواضح انها فرصة ثمينة لتخليص بعض الحسايف وتسجيل بعض الانتصارات التي ثمنها هيبة الجزائر#يليق_🤬 — Nihed (@nihed_ag) November 16, 2020

وكانت الشرطة السعودية قد أعلنت أنها ألقت القبض على الجاني الذي أطلق النار على الطبيب في مواقف أحد مستشفيات سكاكا، وأصابه في رأسه، وضبطت السلاح المستخدم في الجريمة.

وأوضحت الشرطة حينها أن مطلق النار في الخمسين من عمره، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف من جهتها، إن الطبيب تعرض لإطلاق نار صباح الأربعاء بعد خروجه من عمله بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالمنطقة.

وأشارت المديرية إلى أن “أحد الأشخاص قام بالاقتراب من الطبيب في مواقف السيارات وإطلاق النار عليه”.

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