تجاوزت التطبيع.. حماس تكشف عن دور “مشبوه” للإمارات في القدس والضفة الغربية

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على لسان القيادي بها سامي أبو زهري، من دور “مشبوه” للإمارات في القدس والضفة الغربية.

وقال “أبوزهري” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إن حركته تنظر بخطورة للدور الإماراتي المشبوه في دعم المستوطنين في القدس والضفة الغربية.

ننظر بخطورة بالغة للدور الامارتي المشبوه في دعم المستوطنين في #القدس والضفة الغربية، وهذا يعكس أن العلاقات الاماراتية الاسرائيلية تجاوزت التطبيع الى دعم الاحتلال والتواطؤ معه ضد القضية الفلسطينية .#الامارات #فلسطين #التطبيع_خيانة — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) November 17, 2020

وتابع القيادي في حماس موضحا “هذا يعكس أن العلاقات الإماراتية الاسرائيلية، تجاوزت التطبيع، إلى دعم الاحتلال والتواطؤ معه ضد القضية الفلسطينية”.

هذا ولم يوضح أبو زهري، مقصده، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، وكانت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، المملوكة بالكامل، للحكومة الإماراتية، قد نشرت إعلانا، أمس الإثنين، عن رحلات تعتزم تسييرها في مارس القادم، إلى إسرائيل، تضمن صورة ما يسمى بالهيكل الثاني اليهودي، وأحد الأزقة بالقدس القديمة المحتلة، باعتبارهما من المعالم الإسرائيلية، قبل أن تقوم بحذفه لاحقا.

وبحسب قرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، فإن القدس الشرقية، حيث يوجد المسجد الأقصى، هي مدينة عربية فلسطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن زيارة وفد من المستوطنين بقيادة رئيس مجلس”شومرون” الاستيطاني يوسي داغان. إلى إمارة دبي بدولة الإمارات، هي الأولى من نوعها لبحث التعاون التجاري.

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وقالت (القناة 20) الإسرائيلية، وصحيفة يديعوت أحرونوت، في حينه، إن الوفد ضم مديري مصانع. وشركات ورجال أعمال من المناطق الصناعية بالمجلس الاستيطاني”شومرون”.

والتقى أعضاء الوفد على مدى أيام، نحو 20 رجل أعمال إماراتي، وأصحاب شركات متخصصة في مجالات الزراعة والمبيدات والبلاستيك. ومديري شركات استثمار كبيرة، بحسب القناة الإسرائيلية.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي. اتفاق سلام مزعوم مع الكيان المحتل برعاية أمريكية في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

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