“انفضحت بالصور والفيديوهات”.. هكذا انتهت مطربة “عربية” بسبب شبكة دعارة تزعّمتها

ألقى الأمن المصري القبض على مطربة مغمورة تعمل في الملاهي الليلية أنشأت شبكة لممارسة الدعارة مقابل الحصول على المال.

وإلى جانب المطربة، جرى ضبط مدير أعمالها، و 3 فتيات .وفق وسائل إعلام محلية

وبمواجهة المتهمين بالصور والفيديوهات أكدوا صحتها، واعترفوا بقيامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية دون تمييز.

وتبين أن المطربة استعانت بمدير أعمالها لمساعدتهم في التنقل من الشقق المفروشة، واتفقت معباقي المتهمين المتهمين بتكوين شبكة دعارة واصطياد زبائنهم من خلال صفحة على موقع “فيس بوك”، بمقابل يقترب من 700 جنيه في الساعة.

وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يوما أخرى بتهم ممارسة وتسهيل الدعارة.

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