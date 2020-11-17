نتنياهو ينعى والد المطبع السعودي المتصهين محمد سعود
نتنياهو ينعى والد المطبع السعودي المتصهين محمد سعود
الهدهد

الموت يفجع السعودي المتصهين محمد سعود .. وصديقه نتنياهو أوّل المعزّين!

كتب وطن
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نعى رئيس وزراء الاحتلال وفاة والد المتصهين السعودي الذي يقيم علاقات شخصية مع مسؤولين بتل أبيب وزار إسرائيل مؤخرا في خطوة فجرت موجة غضب واسعة.

وكتب “” عبر حسابه على تويتر: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والد صديقي محمد سعود”.

وأضاف وفق ما رصدته (وطن): “أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لصديقي محمد ولأسرته. رحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته”.

ويشار إلى أنه في أواخر ديسمبر 2019 خاطب نتنياهو، عبر محادثة فيديو، سعود مازحاً: “خسارة أنه لا يمكنك التصويت”، خلال الانتخابات على رئاسة حزب الليكود آنذاك.

وسبق أن أثار السعودي المتصهين محمد سعود جدلاً واسعاً في يوليو 2020 بعد زيارته لإسرائيل، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وخلال تجوله في باحات بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض سعود لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ”الصهيوني”.

فيما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد مرددين “اطلع برا (غادر المكان).. هذا محل طاهر مش (ليس) للمطبعين”.

ووقتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراض الفلسطينيين للمدون السعودي بـ”التصرف الوحشي وغير الأخلاقي”.

وفي أكثر من مناسبة، أعرب سعود عن “حبه” لإسرائيل، وتأييده لنتنياهو.

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